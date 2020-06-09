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2020-06-09T12:05
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Богданов опроверг данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер"
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РИА Новости

Богданов опроверг данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер"

11:28 09.06.2020 (обновлено: 12:05 09.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифа Хафтара построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Распространяемая рядом зарубежных источников, в т.ч. в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Х.Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Х.Хафтара", - заявил он в интервью египетской газете "Аль-Ахрам.
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