Богданов опроверг данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер"

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Данные о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боях на стороне маршала Халифа Хафтара построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию российской политики, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Распространяемая рядом зарубежных источников, в т.ч. в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК "Вагнер" и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Х.Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении. Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Х.Хафтара", - заявил он в интервью египетской газете "Аль-Ахрам.