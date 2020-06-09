Свыше 10,5 млн вакуумных пробирок изготовили в Подмосковье

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости . Более 10,5 миллионов вакуумных пробирок для лечебных учреждений Российской Федерации произвели в Подмосковье с середины мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности.

"Только за последний месяц резидент ОЭЗ "Дубна" произвела и отгрузила 10,5 миллиона штук вакуумных пробирок для лечебных учреждений Российской Федерации. В июне резидент планирует запустить новую линию и увеличить производительность еще на 4 миллиона пробирок", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.