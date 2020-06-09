Свыше 10,5 млн вакуумных пробирок изготовили в Подмосковье

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Более 10,5 миллионов вакуумных пробирок для лечебных учреждений Российской Федерации произвели в Подмосковье с середины мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности.
"Только за последний месяц резидент ОЭЗ "Дубна" произвела и отгрузила 10,5 миллиона штук вакуумных пробирок для лечебных учреждений Российской Федерации. В июне резидент планирует запустить новую линию и увеличить производительность еще на 4 миллиона пробирок", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7 миллионов человек, более 400 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 476 658 случаев заражения, выздоровели 230 688 человек, умер 5 971. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.