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Новости Подмосковья
2020-06-09T11:25
https://ria.ru/20200609/1572671788.html
Свыше 10,5 млн вакуумных пробирок изготовили в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572291069_0:116:3072:1844_1036x0_80_0_0_34c425df8c5f0ee3ec2e62b079f8dd36.jpg
РИА Новости

Свыше 10,5 млн вакуумных пробирок изготовили в Подмосковье

11:25 09.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
Пробирки для забора биоматериала для теста на наличие вируса COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Более 10,5 миллионов вакуумных пробирок для лечебных учреждений Российской Федерации произвели в Подмосковье с середины мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, науки и промышленности.
"Только за последний месяц резидент ОЭЗ "Дубна" произвела и отгрузила 10,5 миллиона штук вакуумных пробирок для лечебных учреждений Российской Федерации. В июне резидент планирует запустить новую линию и увеличить производительность еще на 4 миллиона пробирок", - приводятся слова главы ведомства Натальи Егоровой.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7 миллионов человек, более 400 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 476 658 случаев заражения, выздоровели 230 688 человек, умер 5 971. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
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