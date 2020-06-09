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Искусство
Культура
2020-06-09T12:45
https://ria.ru/20200609/1572671632.html
Артисты Королевского балета станцевали на улицах под The Rolling Stones
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572670146_0:36:1920:1116_1036x0_80_0_0_28fcb03e75162bb43359d095bc6fa9a9.jpg
РИА Новости

Артисты Королевского балета станцевали на улицах под The Rolling Stones

12:45 09.06.2020
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Сети появился благотворительный ролик “Ghost Light”, в котором артисты Королевского балета танцуют на улицах под новую песню The Rolling Stones, сообщает The Guardian.
В композиции под названием "Living in a Ghost Town” повторяются строчки “Life was so beautiful/ Then we all got locked down” ("Жизнь была так прекрасна, и тут начался карантин").
Артисты знаменитой труппы танцуют на пустых улицах рядом с знаковыми зданиями: Ковент-Гарденом, шекспировским "Глобусом", "Аполло" в Лондоне и Абби-театром в Дублине.
Хореографом клипа выступила партнерша Мика Джаггера — балерина Мелани Хамрик, а режиссерами — продюсер и танцовщица Джоанна Дефелис и солистка Королевского балета Меган Грейс Хинкис, которая также снялась в ролике.
Видео стало частью благотворительного проекта “Acting for Others” по сбору средств для сотрудников театров, которые оказались в сложной ситуации из-за карантина.
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