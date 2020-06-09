Артисты Королевского балета станцевали на улицах под The Rolling Stones

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Сети появился благотворительный ролик “Ghost Light”, в котором артисты Королевского балета танцуют на улицах под новую песню The Rolling Stones, . В Сети появился благотворительный ролик “Ghost Light”, в котором артисты Королевского балета танцуют на улицах под новую песню The Rolling Stones, сообщает The Guardian.

В композиции под названием "Living in a Ghost Town” повторяются строчки “Life was so beautiful/ Then we all got locked down” ("Жизнь была так прекрасна, и тут начался карантин").

Артисты знаменитой труппы танцуют на пустых улицах рядом с знаковыми зданиями: Ковент-Гарденом, шекспировским "Глобусом", "Аполло" в Лондоне и Абби-театром в Дублине.

Хореографом клипа выступила партнерша Мика Джаггера — балерина Мелани Хамрик, а режиссерами — продюсер и танцовщица Джоанна Дефелис и солистка Королевского балета Меган Грейс Хинкис, которая также снялась в ролике.