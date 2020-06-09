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2020-06-09T11:21
https://ria.ru/20200609/1572671549.html
Эксперт прокомментировал заявление КНДР о разрыве контактов с Сеулом
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал заявление КНДР о разрыве контактов с Сеулом

11:21 09.06.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manЮжнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей
© AP Photo / Lee Jin-man
Южнокорейский солдат возле границы между Северной и Южной Кореей. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Заявление Пхеньяна о разрыве контактов с Сеулом стоит рассматривать как предупреждение, ситуация пока обратима, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН, доцент кафедры востоковедения МГИМО Александр Воронцов.
Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что власти КНДР заявили о мерах по полному разрыву всех линий связи между Севером и Югом. По данным агентства, 8 июня на общем заседании ведомств, ответственных за работу на южнокорейском направлении, зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". В качестве первого шага было дано распоряжение окончательно прекратить общение по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран. КНДР ещё 5 июня заявила о намерении приостановить работу совместного офиса связи Севера и Юга в ответ на запуск организацией северокорейских перебежчиков шаров с листовками, критикующими высшее руководство страны.
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"Драматизировать его (событие - ред.) пока нет оснований. В принципе, это все укладывается в традицию межкорейских отношений, которая развивалась последние годы. Сам факт засылки в больших объемах с юга на север пропагандистских материалов всегда вызывал у северян сильное раздражение и жесткую реакцию. Это было и при предыдущих администрациях. В совместной декларации 2018 года Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын взяли на себя обязательство отказаться от ведения такого рода враждебных операций", - сказал он РИА Новости.
Сейчас, когда президент Республики Корея Мун Чжэ Ин одержал победу на парламентских выборах и ему ничего не мешает проводить миролюбивый курс в отношении Пхеньяна, возврат к практике пересылки пропагандистских материалов ожидаемо вызвал жесткую реакцию КНДР, отметил он.
"Тут сам факт: с одной стороны - говорить о дружбе и о приверженности укрепления дружеских отношений и одновременно с этим разрешать такие откровенно антисеверокорейские акции - это прямое противоречие. Естественно, это вызывает подрыв доверия к искренности заявлений президента Мун Чжэ Ина со стороны северян", - пояснил Воронцов.
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"Пока это еще, я считаю, такие "бои местного значения", проверка местности, насколько обе стороны готовы далеко двигаться по этому пути. Конечно, весь мир ожидал несколько иного развития. После 15 апреля, когда у Мун Чжэ Ина "карт бланш" и он может проводить более самостоятельную политику, ту, которую он постоянно декларирует, в этих условиях ожидались несколько иные шаги. Пока еще ситуация обратимая. Это именно предупреждение. С точки зрения военно-политических действий, то пока ничего серьезного не стоит. Главное - не допустить эскалации отношений", - подчеркнул эксперт.
В апреле 2018 года президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын приняли Пханмунджомскую декларацию, заявив, в частности, о возобновлении сотрудничества, прерванного за годы правления в Сеуле консервативных администраций.
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Мун Чжэ ИнКим Ё ЧжонКим Чен ЫнЮжная КореяКНДРВ мире
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