Эксперт прокомментировал заявление КНДР о разрыве контактов с Сеулом

"Тут сам факт: с одной стороны - говорить о дружбе и о приверженности укрепления дружеских отношений и одновременно с этим разрешать такие откровенно антисеверокорейские акции - это прямое противоречие. Естественно, это вызывает подрыв доверия к искренности заявлений президента Мун Чжэ Ина со стороны северян", - пояснил Воронцов.

"Пока это еще, я считаю, такие "бои местного значения", проверка местности, насколько обе стороны готовы далеко двигаться по этому пути. Конечно, весь мир ожидал несколько иного развития. После 15 апреля, когда у Мун Чжэ Ина "карт бланш" и он может проводить более самостоятельную политику, ту, которую он постоянно декларирует, в этих условиях ожидались несколько иные шаги. Пока еще ситуация обратимая. Это именно предупреждение. С точки зрения военно-политических действий, то пока ничего серьезного не стоит. Главное - не допустить эскалации отношений", - подчеркнул эксперт.