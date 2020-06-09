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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:18
https://ria.ru/20200609/1572671499.html
В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

11:18 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 144 человека, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся два военнослужащих. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся два военнослужащих из Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
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По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВС Украины болеют 144 человека, за время пандемии выздоровели 145 человек, зафиксированы четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 616 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 27856, умерли 810 человек, 12412 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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