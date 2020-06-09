В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Четыре новых случая заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в вооруженных силах Украины, всего болеют 144 человека, сообщил во вторник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
"За прошедшие сутки зарегистрированы четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. В Военно-медицинском клиническом центре Северного региона находятся два военнослужащих. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся два военнослужащих из Киевской области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, по состоянию на утро вторника в ВС Украины болеют 144 человека, за время пандемии выздоровели 145 человек, зафиксированы четыре летальных случая. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 616 человек.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 27856, умерли 810 человек, 12412 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
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