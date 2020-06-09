В ВСУ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом

Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума"

Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума"

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 27856, умерли 810 человек, 12412 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.