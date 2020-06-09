В Свердловской области более 30 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Более 30 пациентов с Более 30 пациентов с коронавирусом Свердловской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, всего более 80 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает во вторник региональный оперативный штаб.

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 7910 случаев заболевания, из них 242 – за последние сутки.

"Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 31 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что состояние 635 пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Всего врачи вылечили 3495 свердловчан. За последние сутки скончались три человека, число случаев смерти пациентов с COVID-19 в регионе возросло до 46.