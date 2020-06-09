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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T11:09
https://ria.ru/20200609/1572670839.html
В Свердловской области более 30 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019126_0:236:2991:1918_1036x0_80_0_0_06603a156348db8a1e1f277d6e361a95.jpg
РИА Новости

В Свердловской области более 30 пациентов с COVID-19 подключили к ИВЛ

11:09 09.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Аппарат ИВЛ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Более 30 пациентов с коронавирусом в Свердловской области подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, всего более 80 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает во вторник региональный оперативный штаб.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 7910 случаев заболевания, из них 242 – за последние сутки.
"Состояние 83 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 31 – на аппаратах ИВЛ", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что состояние 635 пациентов оценивается как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. Всего врачи вылечили 3495 свердловчан. За последние сутки скончались три человека, число случаев смерти пациентов с COVID-19 в регионе возросло до 46.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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