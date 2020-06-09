В Подмосковье завели дело на "авторитета" Васю Бандита

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против криминального авторитета из Подмосковья Васи Бандита, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"По материалам УУР ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего местного жителя, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.
В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. "По данным следствия, с 1993 года, то есть на протяжении 27 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии - "вор в законе", с криминальным прозвищем Вася Бандит. Он неоднократно судим за совершение краж, грабежей, разбоев и вымогательства", - отмечают в СК.
По данным следствия, Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ "совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес".
В настоящее время с подозреваемым работают следователи, проводятся обыски и иные следственные действия.
Согласно статье 210.1 УК РФ, криминальному авторитету грозит до 15 лет заключения.