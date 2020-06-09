Почти 700 человек работают на месте разлива топлива в Норильске

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка 670 человек и более 260 единиц техники уже привлечены к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время к работе привлечена группировка сил и средств в количестве 670 человек и 264 единицы техники, которая работает в круглосуточном двухсменном режиме", - сказал собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.