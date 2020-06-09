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2020-06-09T10:48
https://ria.ru/20200609/1572668784.html
Почти 700 человек работают на месте разлива топлива в Норильске
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РИА Новости

Почти 700 человек работают на месте разлива топлива в Норильске

10:48 09.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Порядка 670 человек и более 260 единиц техники уже привлечены к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время к работе привлечена группировка сил и средств в количестве 670 человек и 264 единицы техники, которая работает в круглосуточном двухсменном режиме", - сказал собеседник агентства.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Место разлива топлива в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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