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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:41
https://ria.ru/20200609/1572668171.html
В Липецкой области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

В Липецкой области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом

10:39 09.06.2020 (обновлено: 10:41 09.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 60, до 2697, сообщила администрация региона.
"В регионе за сутки зарегистрированы 60 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2697 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 1026 человек, восемь скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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