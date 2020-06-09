В Липецкой области выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Число пациентов с выявленным коронавирусом в Липецкой области за сутки выросло на 60, до 2697, сообщила администрация региона.
"В регионе за сутки зарегистрированы 60 случаев инфицирования COVID-19. Всего на территории Липецкой области выявлено 2697 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели 1026 человек, восемь скончались.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.