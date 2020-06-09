Дороги чаще поливают в Москве и проводят аэрацию воздуха из-за жары

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства В связи с установившейся жаркой погодой коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В цикличном режиме, каждые 3 часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - отметил Бирюков.

Он пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. "Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить", - отметил заместитель мэра.

Кроме того, сообщил он, когда температура поднимается до плюс 25 и выше, помимо стандартного полива производится аэрация воздуха.

"Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - пояснил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что основная мойка дорожного покрытия летом проходит в ночное время - с 23.00 до 07.00. Но также при необходимости дополнительно проводится патрульная дневная мойка для устранения загрязнений, возникающих на проезжей части.

Бирюков также отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17.00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней, то есть примерно на 30 сантиметров.