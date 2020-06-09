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2020-06-09T10:25
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Пробки в Москве в первый день отмены пропусков составили четыре балла
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РИА Новости

Пробки в Москве в первый день отмены пропусков составили четыре балла

10:25 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Загруженность дорог утром в Москве в первый день снятия режима самоизоляции и пропусков составляет 4 балла, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
С 9 июня в Москве стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу: со вторника для передвижения на транспорте уже не нужны пропуска, и всем, включая пожилых и людей с хроническими заболеваниями, можно свободно выходить из дома, в полном объеме заработал каршеринг.
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Согласно данным сервиса, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города в районе Софийской набережной, Большого Каменного моста и Боровицкой площади. Также движение затруднено на улице Солянка, Яузской улице и Яузском бульваре.
Отдельные затруднения фиксируются на Садовом кольце: в районе метро Таганская, на Садовой-Черногрязской улице, на Садовой Спасской и на Садовой Самотечной улицах.
Также движение затруднено в районе Павелецкой, на Житной улице и на Смоленском бульваре.
Местами движение затруднено и на ТТК: в районе Русаковской эстакады, у Рижского и Савеловского вокзалов, а также на Дорогомиловском мосте и в районе Кутузовского тоннеля.
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МоскваОбщество
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