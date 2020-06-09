Пробки в Москве в первый день отмены пропусков составили четыре балла

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Загруженность дорог утром в Загруженность дорог утром в Москве в первый день снятия режима самоизоляции и пропусков составляет 4 балла, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

С 9 июня в Москве стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу: со вторника для передвижения на транспорте уже не нужны пропуска, и всем, включая пожилых и людей с хроническими заболеваниями, можно свободно выходить из дома, в полном объеме заработал каршеринг.

Согласно данным сервиса, наибольшие затруднения наблюдаются в центре города в районе Софийской набережной, Большого Каменного моста и Боровицкой площади. Также движение затруднено на улице Солянка, Яузской улице и Яузском бульваре.

Отдельные затруднения фиксируются на Садовом кольце: в районе метро Таганская, на Садовой-Черногрязской улице, на Садовой Спасской и на Садовой Самотечной улицах.

Также движение затруднено в районе Павелецкой, на Житной улице и на Смоленском бульваре.