В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 244 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 234 пациентах с COVID-19.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 9 июня состоит на лечении 244 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 244, подтверждённых с COVID – 244, с кислородной поддержкой – 168, на ИВЛ – 16, на ЭКМО – один", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки в больницу поступили 25 пациентов, выписаны 15.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.