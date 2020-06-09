В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 9 июня состоит на лечении 244 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 244, подтверждённых с COVID – 244, с кислородной поддержкой – 168, на ИВЛ – 16, на ЭКМО – один", - написал он в Facebook.