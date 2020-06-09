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2020-06-09T10:18
https://ria.ru/20200609/1572666819.html
В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570470620_0:359:3002:2048_1036x0_80_0_0_27f60f5148d32d7270ea43ca6f39cd05.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся более 240 пациентов с COVID-19

10:18 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 244 человека с коронавирусом, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
Накануне сообщалось о 234 пациентах с COVID-19.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 9 июня состоит на лечении 244 пациента. Из них: с диагнозом пневмония – 244, подтверждённых с COVID – 244, с кислородной поддержкой – 168, на ИВЛ – 16, на ЭКМО – один", - написал он в Facebook.
Переходов отметил, что за сутки в больницу поступили 25 пациентов, выписаны 15.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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