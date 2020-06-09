В частном доме в Элисте нашли тела женщины и троих ее детей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина и трое детей, найденные погибшими в доме в Женщина и трое детей, найденные погибшими в доме в Элисте , были из благополучной полной семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева.

Тела 35-летней женщины и ее детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения были обнаружены в понедельник в частном доме в Элисте. Следователи возбудили уголовное дело.

"Семья благополучная, ни на каких видах учета не стояла. Семья полная", - сказала Умгаева. Она добавила, что старшие дети хорошо учились в школе.