Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T10:15
https://ria.ru/20200609/1572666636.html
В частном доме в Элисте нашли тела женщины и троих ее детей
https://cdn25.img.ria.ru/images/152945/74/1529457494_0:457:2018:1592_1036x0_80_0_0_33e6c650813748996b44c877e96f2d10.jpg
РИА Новости

В частном доме в Элисте нашли тела женщины и троих ее детей

10:14 09.06.2020 (обновлено: 10:15 09.06.2020)
646
© РИА Новости / В. Козлов / Перейти в фотобанкГород Элиста
Город Элиста
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в фотобанк
Город Элиста. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Женщина и трое детей, найденные погибшими в доме в Элисте, были из благополучной полной семьи, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Калмыкии Ольга Умгаева.
Тела 35-летней женщины и ее детей 2009, 2012 и 2020 годов рождения были обнаружены в понедельник в частном доме в Элисте. Следователи возбудили уголовное дело.
Пожар в частном деревянном доме в селе Баргадай Зиминского района Иркутской области
6 июня, 04:49
В Иркутской области пять человек погибли при пожаре в частном доме
"Семья благополучная, ни на каких видах учета не стояла. Семья полная", - сказала Умгаева. Она добавила, что старшие дети хорошо учились в школе.
По информации прокуратуры Калмыкии, тела женщины и детей обнаружил отец семейства, когда вернулся домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри. По предварительным данным, женщина покончила с собой, уточнили в ведомстве.
0101182
Обсудить 1
ЭлистаПроисшествия
Рекомендуем
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Директор театра "Современник" прокомментировал ДТП с участием Ефремовым
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Пенсионерка из Пермского края добиралась до магазина ползком
Пенсионерка из Пермского края ползком добиралась до магазина
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов
Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Последний выпуск Пусть говорят с Юлией Норкиной
Опубликован последний выпуск "Пусть говорят" с участием Юлии Норкиной
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49В Кировской области умерли два пациента с коронавирусом
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
Лента новостейМолния