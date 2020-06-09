В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником

"Ежедневно увеличивается число бессимптомных пациентов, а также лиц, источники заражения которых неизвестны", - цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина.

Как добавил вице-премьер, игнорирование рекомендаций министерства здравоохранения и республиканского штаба в части ношения масок и соблюдения правил социального дистанцирования "приводит к печальным последствиям".