В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником

БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. В Киргизии растет число инфицированных COVID-19 с неизвестными источниками заражения, заявил во вторник на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов.
"Ежедневно увеличивается число бессимптомных пациентов, а также лиц, источники заражения которых неизвестны", - цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина.
По его словам, только за одну неделю в стране зафиксирован 31 случай коронавируса с неизвестным источником заражения. "Среди них продавец столичного рынка, сотрудник банка, работник крупного цеха, работники детских садов. С большой вероятностью можно предположить, что они заразились в Бишкеке в общественных местах", - подчеркнул Боронов.
Как добавил вице-премьер, игнорирование рекомендаций министерства здравоохранения и республиканского штаба в части ношения масок и соблюдения правил социального дистанцирования "приводит к печальным последствиям".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались. На сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии составляет 2055 человек, из которых 403 - медработники. Погибли 24 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1483 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.