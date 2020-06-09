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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T10:15
https://ria.ru/20200609/1572666425.html
В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570663322_0:0:3057:1720_1036x0_80_0_0_876a81d4482a5d50d0adde9032a9f2e7.jpg
РИА Новости

В Киргизии рассказали о зараженных коронавирусом с неизвестным источником

10:15 09.06.2020
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© AFP 2020 / Vyacheslav OseledkoКонтрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
Контрольно-пропускной пункт, установленный на дороге в направлении Бишкека в Киргизии. Архивное фото
БИШКЕК, 9 июн - РИА Новости. В Киргизии растет число инфицированных COVID-19 с неизвестными источниками заражения, заявил во вторник на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом первый вице-премьер республики Кубатбек Боронов.
"Ежедневно увеличивается число бессимптомных пациентов, а также лиц, источники заражения которых неизвестны", - цитирует вице-премьера пресс-служба кабмина.
По его словам, только за одну неделю в стране зафиксирован 31 случай коронавируса с неизвестным источником заражения. "Среди них продавец столичного рынка, сотрудник банка, работник крупного цеха, работники детских садов. С большой вероятностью можно предположить, что они заразились в Бишкеке в общественных местах", - подчеркнул Боронов.
Как добавил вице-премьер, игнорирование рекомендаций министерства здравоохранения и республиканского штаба в части ношения масок и соблюдения правил социального дистанцирования "приводит к печальным последствиям".
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались. На сегодняшний день общее число зараженных в Киргизии составляет 2055 человек, из которых 403 - медработники. Погибли 24 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1483 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
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