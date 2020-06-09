Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T10:08
https://ria.ru/20200609/1572666255.html
"Норникель" должен ускорить развитие после ЧП, считает Александр Усс
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572423290_15:219:1650:1139_1036x0_80_0_0_8c9538b2f8332dd8aa01abb5c3ae51c5.jpg
РИА Новости

"Норникель" должен ускорить развитие после ЧП, считает Александр Усс

10:08 09.06.2020
654
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники компании "Норникель" на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники компании "Норникель" на территории на ТЭЦ-3 в Норильске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Компания "Норильский никель" должна пересмотреть политику в области модернизации производства и ускорить развитие после инцидента с разливом дизтоплива в Норильске, заявил в интервью местным телеканалам "Енисей" и КГТРК "Красняорск" губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Такая компания, как "Норильский никель", теперь обязана пересмотреть свою политику в области модернизации производства. Нельзя бесконечно эксплуатировать наследие социалистического прошлого. Компания позиционирует себя как символ надежности. Хочу верить, что этот лозунг будет воплощен в жизнь… Компания с точки зрения производственных показателей является одним из российских лидеров, обязана и может, учитывая ее финансовое состояние… по-серьезному заниматься созданием самой современной производственной и технологической базы… По производственным делам требуется ускорение, включение другой "передачи", - сказал Усс.
Место разлива топлива в Норильске
09:44
Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
08:22
В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино
340054
Обсудить 1
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр УссКрасноярский крайНорильскЭкономика
Рекомендуем
Военные в Ливии
На крупнейшее месторождение в Ливии вторглись вооруженные люди
На месте ЧС в Норильске осуществлена перегруппировка сил и средств для зачистки мелких озер, углублений и ручьев
Совет директоров "Норникеля" 10 июня обсудит аварию на ТЭЦ в Норильске
Пустой офис
Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино
Место разлива топлива в Норильске
Усс рассказал о первых донесениях из Норильска о разливе топлива
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Я не могу дышать". Почему в США получилось, а в России — нет
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал идею ограничить вознаграждение топам госкомпаний
Статуи Фемиды
Волгоградцу, убедившему пасынка стать террористом, вынесли приговор
Всеволод Вуколов
Мишустин освободил Вуколова от должности замминистра труда и соцзащиты
Сотрудник полиции
У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
Американский истребитель F-35A Lightning II
В США у истребителя F-35A сломалось шасси при посадке
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
В КНДР прошли демонстрации, осуждающие действия перебежчиков
Ликвидация разлива топлива в Норильске
Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Работа службы скорой помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
Лента новостейМолния