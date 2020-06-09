"Норникель" должен ускорить развитие после ЧП, считает Александр Усс

КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Компания "Норильский никель" должна пересмотреть политику в области модернизации производства и ускорить развитие после инцидента с разливом дизтоплива в Норильске, заявил в интервью местным телеканалам "Енисей" и КГТРК "Красняорск" губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Такая компания, как "Норильский никель", теперь обязана пересмотреть свою политику в области модернизации производства. Нельзя бесконечно эксплуатировать наследие социалистического прошлого. Компания позиционирует себя как символ надежности. Хочу верить, что этот лозунг будет воплощен в жизнь… Компания с точки зрения производственных показателей является одним из российских лидеров, обязана и может, учитывая ее финансовое состояние… по-серьезному заниматься созданием самой современной производственной и технологической базы… По производственным делам требуется ускорение, включение другой "передачи", - сказал Усс.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.