"Норникель" должен ускорить развитие после ЧП, считает Александр Усс

"Такая компания, как "Норильский никель", теперь обязана пересмотреть свою политику в области модернизации производства. Нельзя бесконечно эксплуатировать наследие социалистического прошлого. Компания позиционирует себя как символ надежности. Хочу верить, что этот лозунг будет воплощен в жизнь… Компания с точки зрения производственных показателей является одним из российских лидеров, обязана и может, учитывая ее финансовое состояние… по-серьезному заниматься созданием самой современной производственной и технологической базы… По производственным делам требуется ускорение, включение другой "передачи", - сказал Усс.