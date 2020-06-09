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2020-06-09T10:04
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В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
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РИА Новости

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки

10:04 09.06.2020
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© РИА Новости / Сергей АверинБоец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной
© РИА Новости / Сергей Аверин
Боец Народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области на передовой линии соприкосновения ДНР с Украиной. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили об одном нарушении перемирия со стороны украинских силовиков.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило пять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин, также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 33 единицы", - добавил представитель ведомства.
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