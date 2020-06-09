В Филатовской больнице в Москве лечатся более 730 пациентов с COVID-19

"Сводка на утро 09.06.20. Всего на лечении: 1211. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1167. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 738. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 26. В ОРИТ: 159. На ИВЛ: 60", - написал главврач в Facebook.