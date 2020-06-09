В Филатовской больнице в Москве лечатся более 730 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 730 человек проходят лечение от новой коронавирусной инфекции в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 09.06.20. Всего на лечении: 1211. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1167. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 738. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 26. В ОРИТ: 159. На ИВЛ: 60", - написал главврач в Facebook.
Он добавил, что за сутки в больницу поступили 147 человек, выписаны 154.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.