Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T10:02
https://ria.ru/20200609/1572665937.html
Москвич, организовавший доносы на жену, получил условный срок
https://cdn25.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_b6735d3bdeef55b1b89422635bf30e0b.jpg
РИА Новости

Москвич, организовавший доносы на жену, получил условный срок

10:02 09.06.2020
449
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Чертановский суд Москвы приговорил к условному сроку мужчину, который организовал четыре доноса на жену, чтобы при разводе ребенок остался с ним, сообщили РИА Новости в суде.
Согласно данным суда, на доносы он потратил 345 тысяч рублей. Подсудимый раздобыл подложные квитанции к кассовым ордерам и другие документы турагентства, где его жена работала кассиром и главным бухгалтером. Затем через приятеля он нашел четырех исполнительниц, которые за вознаграждение с этими документами и ксерокопией паспорта его жены приходили в отделы полиции и писали заявления о мошенничестве - якобы женщина взяла с них деньги за путевки, но билеты не предоставила. По трем из четырех заявлений были возбуждены уголовные дела о мошенничестве, каждое грозило сроком до 5-6 лет колонии.
Дом Дмитрия изнутри
11 декабря 2019, 08:00
Русская печка как повод забрать ребенка из семьи
Как указано в приговоре, подсудимый "действовал из личной заинтересованности, преследуя цель незаконного уголовного преследования своей супруги, что, по его убеждению, могло способствовать лишению родительских прав и определения места жительства ребенка с ним".
Но схема вскрылась, и на скамье подсудимых оказался как сам мужчина, так и его подельник и четыре соучастницы. В суде они полностью признали вину, раскаялись и попросили рассмотреть дело в особом порядке - без исследования доказательств и допроса свидетелей, что является смягчающим обстоятельством. Суд признал их виновными в заведомо ложном доносе о совершении преступления, соединенном с искусственным созданием доказательств обвинения, и назначил всем условные сроки - от одного до трех лет.
Хотя вопрос о месте жительства ребенка предполагает планы на развод, во время совершения преступления пара еще находилась в браке, на момент вынесения приговора мужчина также был женат. Они так и не развелись, или мужчина успел жениться снова - не уточняется.
Виктор Гаврилов, обвиняемый в оставлении своих малолетних детей в аэропорту Шереметьево, во время допроса в отделении Следственного комитета. Скриншот видео
18 февраля, 06:34
Мать брошенных в аэропорту детей подала в суд на их отца
4120100
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Директор театра "Современник" прокомментировал ДТП с Ефремовым
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Автомобиль актера Михаила Ефремова на месте ДТП на Смоленской площади в Москве. Стоп-кадр видео
Дело Михаила Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Юрист прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова
Актер Михаил Ефремов
Милонов предложил лишить Ефремова всех званий
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Дело против Михаила Ефремова переквалифицируют на более тяжкую статью
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
Актер Михаил Ефремов
Следователи примут решение о мере пресечения для устроившего ДТП Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Актер Михаил Ефремов
Михаила Ефремова отпустили под подписку о невыезде после ДТП в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:46В Минздраве отметили рост числа доноров в России
13:46Большинство санаториев Татарстана пока не готовы к открытию
13:45Два кубометра нефтесодержащей жидкости собрали после разлива в НАО
13:45Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
13:44В Нидерландах рассказали детали следствия по крушению MH17
13:43У историка Соколова появился еще один адвокат
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
Лента новостейМолния