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2020-06-09T09:58
https://ria.ru/20200609/1572665795.html
Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
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РИА Новости

Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

09:58 09.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка . Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что к переговорам приступила гуманитарная подгруппа. Также ожидаются заседания еще двух рабочих подгрупп, на среду запланирована встреча контактной группы по Донбассу.
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Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
"Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что среди вопросов, которые планируется обсудить, - новый этап обмена пленными, поиск без вести пропавших и результаты прошедших в декабре прошлого года и апреле этого года обменов пленными между Киевом и Донбассом.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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