Политическая подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

ДОНЕЦК, 9 июн - РИА Новости. Политическая подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе начала переговоры в видеорежиме, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что к переговорам приступила гуманитарная подгруппа. Также ожидаются заседания еще двух рабочих подгрупп, на среду запланирована встреча контактной группы по Донбассу.
"Рабочая группа по политическим вопросам приступила к работе в формате видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили, что среди вопросов, которые планируется обсудить, - новый этап обмена пленными, поиск без вести пропавших и результаты прошедших в декабре прошлого года и апреле этого года обменов пленными между Киевом и Донбассом.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.