Число случаев заболевания COVID-19 во Владимирской области достигло 3205

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 54 - до 3205, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10.00 (мск) 9 июня 2020 года лабораторно подтверждено 54 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 3205 случаев заболевания", - говорится в сообщении.

Во Владимире зарегистрирован 671 случай COVID-19, в Гусь-Хрустальном районе - 465, в Петушинском районе - 421, Муроме - 295, Александровском районе - 286, Ковровском районе - 242.

Выздоровели после COVID-19 в регионе 1225 пациентов, скончались - 30.

Население Владимирской области, по данным на 2020 год, составляет 1,358 миллиона человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,9 миллиона случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.