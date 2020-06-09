В Тамбовской области четыре ребенка заболели COVID-19

Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

ВОРОНЕЖ, 9 июн - РИА Новости. Четыре девочки в возрасте от двух до 16 лет оказались среди 65 новых пациентов с коронавирусом в Четыре девочки в возрасте от двух до 16 лет оказались среди 65 новых пациентов с коронавирусом в Тамбовской области , общее число выросло до 3569, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтверждено 65 новых случаев коронавирусной инфекции. "Из них: 18 мужчин, 43 женщины, 4 детей (девочки 2, 9, 11, 16 лет). Возраст взрослых от 18 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет, 65 контактных с заболевшими", - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в регионе до 3569, из них 1256 - без клинических проявлений.

Выздоровели 1618 пациентов, в том числе 770 выписаны из стационара, 848 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли 14 человек.

"Количество находящихся на карантине на дому под медицинским наблюдением – 4131 (из них подтверждённых случаев - 1518, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 8339. Выписано из больниц – 1407. Всего обследованных лиц - 14296", - информируют областные власти.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона.