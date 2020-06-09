В Челябинской области изъяли анаболики, перевозимые под видом запчастей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Пограничники в пункте пропуска "Бугристое" в Челябинской области в ходе досмотра обнаружили крупную партию анаболических препаратов, которые по документам являлись якобы запасными частями для компьютерной техники, сообщила во вторник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
"В пункте пропуска "Бугристое" в ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в РФ, при проверке сборного груза перевозимых почтовых отправлений обнаружена крупная партия анаболических препаратов. Согласно сопроводительным документам, груз представлял собой запасные части для компьютерной техники, однако по результатам проверки обнаружено 307 капсул с жидкостью по 10 миллилитров каждая, 19 190 препаратов в виде таблеток, 581 ампула объемом один миллилитр каждая", - говорится в сообщении.
Всего обнаружено 63 наименования продукции иностранного производства, уточняется в сообщении.
По предварительным оценкам, выявленные препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных к свободному обращению на территории РФ, поясняется в сообщении.
Груз передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения, добавляется в сообщении.