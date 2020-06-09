В Челябинской области изъяли анаболики, перевозимые под видом запчастей

"В пункте пропуска "Бугристое" в ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в РФ, при проверке сборного груза перевозимых почтовых отправлений обнаружена крупная партия анаболических препаратов. Согласно сопроводительным документам, груз представлял собой запасные части для компьютерной техники, однако по результатам проверки обнаружено 307 капсул с жидкостью по 10 миллилитров каждая, 19 190 препаратов в виде таблеток, 581 ампула объемом один миллилитр каждая", - говорится в сообщении.