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2020-06-09T09:46
https://ria.ru/20200609/1572665329.html
В Челябинской области изъяли анаболики, перевозимые под видом запчастей
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РИА Новости

В Челябинской области изъяли анаболики, перевозимые под видом запчастей

09:46 09.06.2020
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© SputnikБелорусский пограничник
Белорусский пограничник
© Sputnik
ЧЕЛЯБИНСК, 9 июн – РИА Новости. Пограничники в пункте пропуска "Бугристое" в Челябинской области в ходе досмотра обнаружили крупную партию анаболических препаратов, которые по документам являлись якобы запасными частями для компьютерной техники, сообщила во вторник пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.
"В пункте пропуска "Бугристое" в ходе осмотра грузового транспортного средства, следовавшего на въезд в РФ, при проверке сборного груза перевозимых почтовых отправлений обнаружена крупная партия анаболических препаратов. Согласно сопроводительным документам, груз представлял собой запасные части для компьютерной техники, однако по результатам проверки обнаружено 307 капсул с жидкостью по 10 миллилитров каждая, 19 190 препаратов в виде таблеток, 581 ампула объемом один миллилитр каждая", - говорится в сообщении.
Всего обнаружено 63 наименования продукции иностранного производства, уточняется в сообщении.
По предварительным оценкам, выявленные препараты могут содержать сильнодействующие вещества, входящие в список запрещенных к свободному обращению на территории РФ, поясняется в сообщении.
Груз передан сотрудникам полиции для проведения экспертизы и принятия процессуального решения, добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции
05:58
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