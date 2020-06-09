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2020-06-09T09:10
https://ria.ru/20200609/1572663558.html
С белыми людьми так не будут: адвокат рассказал о полиции в Миннеаполисе
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РИА Новости

С белыми людьми так не будут: адвокат рассказал о полиции в Миннеаполисе

09:09 09.06.2020 (обновлено: 09:10 09.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГраффити на заколоченном магазине в Миннеаполисе
Граффити на заколоченном магазине в Миннеаполисе
© РИА Новости / Стрингер
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Граффити на заколоченном магазине в Миннеаполисе. Архивное фото
МИННЕАПОЛИС, 9 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Случай Джорджа Флойда даже для полиции Миннеаполиса является исключительным, потому что обычно люди здесь погибают по другим причинам. О корнях предвзятого отношения полиции к цветному населению, проблемах всей системы и о том, на что могут рассчитывать пострадавшие, РИА Новости рассказал адвокат Пол Эпплбаум, который уже 30 лет представляет в судах интересы граждан, чьи права были нарушены полицией.

Вижу такое постоянно

По его словам, он занимается делами о нарушениях прав человека, большинство которых связаны с неправомерными действиями полиции.
"И большинство эти дел составляют случаи неправомерных действий на улице патрульными полицейскими. На патрульных полицейских приходится большая часть случаев применения излишней силы, как в ситуации с Джорджем Флойдом. Я вижу такое постоянно", - сказал Эпплбаум.
И такое положение дел не только в Миннеаполисе и его окрестностях, но и других штатах, добавил он.
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Голову собаки разорвало

"Одна из самых больших проблем это ордера на обыск, когда они приходят без стука и заканчивается все расстрелом дома, потому что люди думают, что это ограбление. И полиция отвечает, потому что владельцы дома стреляют, потом стреляют они. И люди погибают", - сказал Эпплбаум.
Именно такое дело он вел пару лет назад, когда полиция на достаточно шатких, по его словам, основаниях получила ордер и выехала на место.
"У хозяина дома были собаки как домашние животные и заодно для охраны. И они расстреляли весь дом. То есть вообще весь. Убили собак и были буквально в сантиметрах от того, чтобы попасть в четырехлетнюю девочку, стоявшую там в пижаме… Голову собаки в буквальном смысле взорвало прямо на девочку", - рассказал адвокат.
Мать девочки, полуголую, без одежды заставили выйти из дома и стоять снаружи, продолжил защитник.
"Только с черными людьми будут так обращаться. Так никогда не поступят с белой семьей", - уверен он.
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Культура неприятия

История предвзятого отношения к национальным меньшинствам со стороны полиции в Миннеаполисе имеет глубокие корни, продолжает адвокат.
"Расизм в Миннесоте был широко распространён в 1920-30-е годы. Он заразил департамент полиции, и это так и не было исправлено", - сказал Аппельбаум.
Причина в сложившейся тут культуре, считает он. Миннесота, по словам Аппельбаума, была оплотом расизма на севере США, в былые времена это активно пропагандировали СМИ, и было даже решение суда, которое разрешало им это делать. Также в этот штат в свое время переехало много людей из Германии, Норвегии и других стран с "гомогенным белым" населением, которые косо смотрели на миграцию цветного населения в эти края после Второй мировой войны.
"Людям, которые жили тут, это не нравилось. Они не хотели этого. И было настоящее неприятие того, что черные приезжали сюда", - продолжил Эпплбаум.
Некоторые реалии того времени существуют до сих пор. Например, в договорах купли-продажи недвижимости и сегодня может присутствовать пункт о том, что новый владелец обещает не продавать объект цветным людям. Таким образом, говорит адвокат, сохраняют "белые" районы. И полицейские, которых набирают из этого же общества, являются его отражением, считает он.
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Одни и те же

Еще одна сторона проблемы - полицейский союз, который имеет большое влияние. Это профессиональное объединение, во главе которого стоит белый офицер Боб Кролл, в то время как полицию города возглавляет первый темнокожий на этом посту Медария Аррадондо. Издание Business Insider ранее опубликовало большую статью об их противостоянии.
"Зачастую полицейский вновь оказывается (на службе) на улице, потому что союз настолько влиятелен и защищает всех этих плохих офицеров", - сказал Эпплбаум.
При этом он отметил, что таких "плохих полицейских" не так много. По его оценке, это около 5% личного состава.
"Все говорят, что каждый полицейский расист. Это бред. Проблема в том, что небольшой процент может нанести невероятный ущерб", - сказал адвокат.
По его словам, из года в год в жалобах на действия правоохранителей из раза в раз фигурировали одни и те же имена. Приводя пример безнаказанности, он вспоминает случай, произошедший несколько лет назад. Двое полицейских обнаружили в парке двух напившихся до бесчувствия индейцев. Их погрузили в багажник патрульной машины и полчаса возили по городу, резко тормозя и закладывая виражи, а выгрузили в другом месте. Полицейские считали, что это забавно. Это стало известно, но последствия адвокат сравнивает с "хлопком по рукам".
"Их отстранили от службы без оплаты на день или около того", - сказал он.
При этом обычно последствий не бывает вообще, добавил собеседник агентства.
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Лучшая работа для садиста

"Если вы садист, то это лучшая работа в мире для вас, потому что вас невозможно уволить, что неплохо, и у вас не будет проблем", - сказал Эпплбаум.
По его словам, неоднократно были случаи, когда доходило до увольнения, но потом союз полицейских добивался их восстановления на службе. Обращаться в полицию с жалобами для проведения внутреннего расследования вообще бесполезно, заверил адвокат. Клиентам с такими просьбами он сразу рекомендует не тратить на это время. Решить что-то может только обращение в суд.
Однако, отмечает Эпплбаум, подавляющее большинство полицейских хорошие люди и они делают все, что в их силах на непростой работе.

Белые судьи не верят

Еще одной проблемой он называет судей, которые "не хотят вмешиваться и не делают того, что должны, чтобы наказать этих людей".
"Многие судьи бывшие прокуроры. Они не знают, что происходит на улицах. Они в основном выходцы из среднего класса, белые, они даже не могут представить, что полицейский может делать то, что они делают. Если ты вырос в белой семье среднего класса, никто не появляется у твоей двери с автоматом, расстреливая всех твоих собак и чуть не убивая твою дочь. Так что они считают, что это невозможно", - пояснил Аппельбаум.
По его словам, именно такое неверие было причиной его единственного проигрыша в суде.
"Сколько раз у меня были дела, когда я ловил полицейских на лжи, очевидной, как белое и черное, серьезной лжи, не по мелочи. И судьи - они просто сидели и ничего не делали. Все хотят комфорта, никто не хочет пускать волну", - сказал Аппельбаум.
Даже видеозапись может быть неубедительна для такого судьи, добавил он. К тому же, по словам Эпплбаума, белые судьи часто не имеют сочувствия к слоям общества, которые представляют его клиенты: национальные меньшинства, малоимущие, люди с криминальным прошлым.
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Участок "плохих копов"

По его мнению, если бы не очевидец в деле Флойда, его смерть списали бы на проблемы с сердцем. Если бы они действовали правильно, то должны были немедленно посадить его в машину и увезти, но в этом случае были нарушены все возможные правила, говорит адвокат.
"Он был в наручниках. Почему бы просто не применить электрошокер, усадить его в машину и отвезти в участок? Это первое, что они должны были сделать", - сказал он.
Случай Флойда он называет необычным, потому что обычно люди погибают в результате стрельбы по ошибке.
"То, что я увидел на том видео, я никогда не видел, чтобы кто-то совершал подобное", - сказал защитник.
Примером убийства по ошибке он называет случай трех-четырехлетней давности, когда темнокожая женщина вызвала полицию в парк, где услышала звуки некоего происшествия, но в итоге сама же была убита. Полиция заметила ее и решила, что это засада.
"Их философия такова, что они прежде всего должны защищать себя. И если при этом создается угроза жизни гражданского лица, то происходит такое. Они не ждут и не разбираются. Они сначала стреляют, а вопросы задают потом", - сказал адвокат.
Третий участок полиции, где работали задерживавшие Флойда полицейские, по словам Эпплбаума, был известен как место, куда стремились "плохие полицейские" и был идеальным местом для людей с садистскими наклонностями.
"Потому что это район, где живут люди с низкими доходами, там живут меньшинства, это место, где люди сталкивались с унижениями, у них есть переживания. Они вряд ли будут жаловаться. Я говорю особенно про коренных американцах, потому что они не доверяют системе. И если их унизит полицейский, то они ничего не предпримут, зная, что ничего не произойдёт", - пояснил адвокат.
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Только деньги

В год Эпплбаум берет 4-5 дел, связанных с полицией. По его словам, больше невозможно обработать физически, потому что он делает все сам, помогает только один ассистент. Но звонков поступает больше - 40-50 в год.
Всего в городе такими вопросами, по его словам, занимаются около десяти его коллег, у которых примерно такая же ситуация, что говорит о сотнях случаев в год.
"Сейчас я рассматриваю возможность взять где-то четыре дела. Мы должны выбирать их аккуратно и убедиться, что мы подготовимся правильно, чтобы не проиграть. Представьте, каково это говорить клиенту, что вы проиграли, потому-то судья выкинул дело, так как вы не подготовились", - сказал Эпплбаум.
Отклонять приходится даже выигрышные дела. При этом при судебном разбирательстве речь не идет о наказании полицейских. Бороться можно только за денежную компенсацию, уточнил адвокат.
"Иногда, к своему удивлению, я добиваюсь гораздо больше, чем ожидал. Иногда - гораздо меньше, чем ожидал. Я плохо угадываю, сколько получит клиент. Я всегда ошибаюсь. Очень редко удается предсказать правильно. Я знаю, что выиграю, просто не знаю, сколько", - сказал защитник.
Максимальная сумма в его практике составил около полумиллиона долларов. Но обычно суммы гораздо меньше. Например, клиент, у которого в результате удара по лицу остался шрам и частично был парализован глаз, получил 225 тысяч долларов, а за проведённую без причины в участке ночь обычно дают около 40 тысяч.
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