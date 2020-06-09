В Подмосковье после COVID-19 выписали 641 пациента за сутки

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Московской области после COVID-19 за сутки из медучреждений выписали рекордные 641 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"В Московской области ещё 641 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от COVID-19 уже 12672 заболевших, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.