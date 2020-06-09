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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T09:09
https://ria.ru/20200609/1572663477.html
В Подмосковье после COVID-19 выписали 641 пациента за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570744783_0:321:3068:2047_1036x0_80_0_0_987a83c084d45219bcaf801676b7f350.jpg
РИА Новости

В Подмосковье после COVID-19 выписали 641 пациента за сутки

09:08 09.06.2020 (обновлено: 09:09 09.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. В Московской области после COVID-19 за сутки из медучреждений выписали рекордные 641 пациента, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"В Московской области ещё 641 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Всего в регионе врачи вылечили от COVID-19 уже 12672 заболевших, уточнили в оперштабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)
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