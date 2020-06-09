В Германии выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 350 за сутки, еще 37 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 214 новых случаях заболевания и шести летальных исходах.
Таким образом, по данным института, общее количество случаев заражения в ФРГ составляет 184 543, с начала эпидемии скончались 8 711 пациентов с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 423), Северном Рейне-Вестфалии (38 743) и Баден-Вюртемберге (34 958). В Берлине зафиксированы 7042 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.