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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T09:07
https://ria.ru/20200609/1572663361.html
В Германии выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ae2afd028b1f09b9ea5a1dfd1d1f9a53.jpg
РИА Новости

В Германии выявили 350 новых случаев заражения коронавирусом

09:07 09.06.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 350 за сутки, еще 37 человек скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 214 новых случаях заболевания и шести летальных исходах.
Таким образом, по данным института, общее количество случаев заражения в ФРГ составляет 184 543, с начала эпидемии скончались 8 711 пациентов с коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 423), Северном Рейне-Вестфалии (38 743) и Баден-Вюртемберге (34 958). В Берлине зафиксированы 7042 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Баден-ВюртембергГерманияБаварияБерлин (город)В мире
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