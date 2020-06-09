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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T09:01
https://ria.ru/20200609/1572663135.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 400 пациентов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571340794_0:48:2932:1697_1036x0_80_0_0_3d2a45f2c81e66dd156028ce3192fc29.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более 400 пациентов

09:01 09.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 400 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 409 человек, за сутки поступил 21 пациент, выписаны 43, три человека умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
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