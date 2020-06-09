КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

Власти самопровозглашенной ЛНР содействовали группе жителей с подконтрольной Киеву территории покинуть республику через пункт пропуска "Станица Луганская", который ранее был закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса

Власти самопровозглашенной ЛНР содействовали группе жителей с подконтрольной Киеву территории покинуть республику через пункт пропуска "Станица Луганская", который ранее был закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты в Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины

В марте в связи с распространением COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен.

"Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook

По данным пресс-центра, пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка", для пешего сообщения - через КПВВ "Станица Луганская".

Как отмечается, при въезде на подконтрольную Киеву территорию гражданам будут измерять температуру, также обязательным условием для пропуска является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны согласиться пройти самоизоляцию с помощью приложения "Действуй дома" или обсервацию.

Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.