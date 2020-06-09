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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T08:53
https://ria.ru/20200609/1572662911.html
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569281390_0:73:3092:1812_1036x0_80_0_0_b53a55ba63d2b25d074db58994d539a6.jpg
РИА Новости

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

08:53 09.06.2020
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© РИА НовостиВласти самопровозглашенной ЛНР содействовали группе жителей с подконтрольной Киеву территории покинуть республику через пункт пропуска "Станица Луганская", который ранее был закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса
Власти самопровозглашенной ЛНР содействовали группе жителей с подконтрольной Киеву территории покинуть республику через пункт пропуска Станица Луганская, который ранее был закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса
© РИА Новости
Власти самопровозглашенной ЛНР содействовали группе жителей с подконтрольной Киеву территории покинуть республику через пункт пропуска "Станица Луганская", который ранее был закрыт в связи с угрозой распространения коронавируса
КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
В марте в связи с распространением COVID-19 пропуск людей через линию соприкосновения в Донбассе был приостановлен.
"Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
По данным пресс-центра, пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться для автомобильного сообщения через КПВВ "Марьинка", для пешего сообщения - через КПВВ "Станица Луганская".
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Как отмечается, при въезде на подконтрольную Киеву территорию гражданам будут измерять температуру, также обязательным условием для пропуска является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны согласиться пройти самоизоляцию с помощью приложения "Действуй дома" или обсервацию.
Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции с помощью приложения "Действуй дома". Им должны будут пользоваться все граждане, которые возвращаются на Украину из других стран. Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДонбассВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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