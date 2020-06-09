В России провели более 13,2 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 13,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 320 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 13,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 320 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 238 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.