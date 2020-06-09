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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T08:50
https://ria.ru/20200609/1572662805.html
В России провели более 13,2 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_0ecb62755fb0e6e19a5bf42191662c10.jpg
РИА Новости

В России провели более 13,2 миллиона тестов на коронавирус

08:50 09.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Более 13,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 320 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 13,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 320 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России проведено 238 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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