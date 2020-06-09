В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после карантина

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Лишние килограммы, которые были набраны во время карантина, можно легко сбросить, следуя простым рекомендациям специалистов, говорится в сообщении Лишние килограммы, которые были набраны во время карантина, можно легко сбросить, следуя простым рекомендациям специалистов, говорится в сообщении Роскачества

Эксперты указывают, что для безопасного похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15–30%, а при отсутствии физической нагрузки - сократить калорийность суточного рациона на 200–300 килокалорий.

Помочь прийти в нормальную форму поможет, прежде всего, режим питания: завтрак в течение первого часа после пробуждения, промежуток между приемами пищи около 3,5-4 часов и ужин за 3-4 часа до сна. Далее – правило тарелки: одну ее половину должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, другая четверть - медленные углеводы.

Быстрые углеводы надо исключить из рациона, а в течение дня – съедать минимум три порции овощей и две порции фруктов. Важно пить больше воды: без питьевого режима никакие диеты не имеют смысла: по оценке Всемирной организации здравоохранения, необходимое количество воды для человека - 30 миллилитров на один килограмм веса, говорится в сообщении.

Ложиться спать лучше всего в период с 10 до 11 часов вечера, поскольку это влияет на выработку гормонов и на то, сколько человек съедает в течение дня. Кроме того, нужно проделывать 10 тысяч шагов в день, можно и в квартире, поскольку интенсивная ходьба отлично помогает снижать вес, говорится в сообщении. Режим и физическая нагрузка важны, но не стоит перегружаться: как быстро вы бы ни хотели похудеть, делать это нужно постепенно, подчеркивается в сообщении.