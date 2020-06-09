Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T08:30
https://ria.ru/20200609/1572662263.html
В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после карантина
https://cdn21.img.ria.ru/images/147293/39/1472933996_0:187:6000:3562_1036x0_80_0_0_138f3e9f5fb098294a53a3afdfda4522.jpg
РИА Новости

В Роскачестве рассказали, как избавиться от лишнего веса после карантина

08:30 09.06.2020
4190
© Fotolia / JenkoAtamanДевушка измеряет объем талии
Девушка измеряет объем талии
© Fotolia / JenkoAtaman
Девушка измеряет объем талии. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Лишние килограммы, которые были набраны во время карантина, можно легко сбросить, следуя простым рекомендациям специалистов, говорится в сообщении Роскачества.
Эксперты указывают, что для безопасного похудения количество потребляемых калорий нужно снизить на 15–30%, а при отсутствии физической нагрузки - сократить калорийность суточного рациона на 200–300 килокалорий.
Помочь прийти в нормальную форму поможет, прежде всего, режим питания: завтрак в течение первого часа после пробуждения, промежуток между приемами пищи около 3,5-4 часов и ужин за 3-4 часа до сна. Далее – правило тарелки: одну ее половину должны занимать овощи, четверть - нежирный белок, другая четверть - медленные углеводы.
Быстрые углеводы надо исключить из рациона, а в течение дня – съедать минимум три порции овощей и две порции фруктов. Важно пить больше воды: без питьевого режима никакие диеты не имеют смысла: по оценке Всемирной организации здравоохранения, необходимое количество воды для человека - 30 миллилитров на один килограмм веса, говорится в сообщении.
Пляжная вечеринка
4 июня, 08:30ЗОЖ
Как не набрать лишний вес: 5 проверенных способов от врача-эндокринолога
Ложиться спать лучше всего в период с 10 до 11 часов вечера, поскольку это влияет на выработку гормонов и на то, сколько человек съедает в течение дня. Кроме того, нужно проделывать 10 тысяч шагов в день, можно и в квартире, поскольку интенсивная ходьба отлично помогает снижать вес, говорится в сообщении. Режим и физическая нагрузка важны, но не стоит перегружаться: как быстро вы бы ни хотели похудеть, делать это нужно постепенно, подчеркивается в сообщении.
Роскачество указывает, что количество лишних килограммов поможет определить индекс массы тела, который рассчитывается как результат деления массы человека (в килограммах) на его рост (в метрах), возведенный в квадрат. Согласно рекомендациям ВОЗ, величина индекса от 16 и менее — выраженный дефицит массы тела, от 16 до 18,5 — недостаточная масса тела, от 18,5 до 24,99 — норма, от 30 и более — ожирение разной степени. Если результат подсчета показал, что похудеть стоит, следует определить величину основного обмена (ВОО), а затем, с его помощью, вычислить примерное количество калорий, требуемое для поддержания веса уже с учетом физической нагрузки.
1851134
Обсудить 1
РоссияРоскачествоВОЗОбщество
Рекомендуем
Страны мира. Греция
Австрийские археологи поставили под вопрос хронологию античных событий
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Работа винного бутика в Москве
Себе не хозяйка. Почему женщины более восприимчивы к алкоголю
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии
Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после ДТП в центре Москвы
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михаил Ефремов признал вину после смертельного ДТП
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Член Совета Федерации Алексей Пушков
Пушков высмеял слова историка из США о России
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский хотел заразиться коронавирусом и показать, "что это не чума"
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
Лента новостейМолния