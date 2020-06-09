В Красноярском крае подтопило десять населенных пунктов

КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия паводков в десяти населенных пунктах Спасатели ликвидируют последствия паводков в десяти населенных пунктах Красноярского края , где в общей сложности подтоплены более 50 домов, сообщили журналистам в краевом главке МЧС

Ранее сообщалось, что в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленного выпадением обильных осадков, произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края - Манском, Партизанском, Ермаковском и Курагинском. Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах края: Манском, Партизанском, Ермаковском.

"Всего за минувшие сутки работают силы и средства РСЧС, в том числе и сотрудники МЧС в Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском, Ирбейском, Саянском районах края - 474 человека, 158 единиц техники, из них от МЧС России 117 человек, 31 единицы техники. Подтопленными остаются 10 населённых пунктов, 52 жилых дома и 114 приусадебных участков, в которых проживает 160 человек, в том числе 42 ребенка, 1 социально-значимый объект, также 19 дачных участков", - сказала представитель главка.

Всего подготовлены 6 пунктов временного размещения, в которых размещены на данный момент 5 человек, из них двое детей, остальные размещены по родственникам и знакомым.