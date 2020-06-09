Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T08:20
https://ria.ru/20200609/1572662047.html
В Красноярском крае подтопило десять населенных пунктов
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564284361_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_f3109d28846d917df08399aa97bafd29.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае подтопило десять населенных пунктов

08:20 09.06.2020
679
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОдна из улиц города Горячий Ключ Краснодарского края, затопленная рекой Псекупс
Одна из улиц города Горячий Ключ Краснодарского края, затопленная рекой Псекупс
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия паводков в десяти населенных пунктах Красноярского края, где в общей сложности подтоплены более 50 домов, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.
Ранее сообщалось, что в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленного выпадением обильных осадков, произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края - Манском, Партизанском, Ермаковском и Курагинском. Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах края: Манском, Партизанском, Ермаковском.
"Всего за минувшие сутки работают силы и средства РСЧС, в том числе и сотрудники МЧС в Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском, Ирбейском, Саянском районах края - 474 человека, 158 единиц техники, из них от МЧС России 117 человек, 31 единицы техники. Подтопленными остаются 10 населённых пунктов, 52 жилых дома и 114 приусадебных участков, в которых проживает 160 человек, в том числе 42 ребенка, 1 социально-значимый объект, также 19 дачных участков", - сказала представитель главка.
Всего подготовлены 6 пунктов временного размещения, в которых размещены на данный момент 5 человек, из них двое детей, остальные размещены по родственникам и знакомым.
Есть переливы по пяти участкам дорог, общей протяжённостью 2,8 тысячи метров. Повреждены 3 автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с четырьмя населёнными пунктами. Во всех населённых пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов.
Сотрудник МЧС РФ на катере
07:57
В селе на Чукотке подтопило 24 участка и взлетно-посадочные полосы
100200
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
С земли в Норильске собрали полторы тысячи кубометров нефтепродуктов
Сотрудник МЧС России
В красноярском поселке подтопило более 20 домов
Американский истребитель F-35A Lightning II
В США у истребителя F-35A сломалось шасси при посадке
Сотрудник МЧС РФ на катере
В селе на Чукотке подтопило 24 участка и взлетно-посадочные полосы
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
В Норильске нефтепродукты после аварии попали в уникальное озеро Пясино
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Генеральная репетиция парада Победы
Рота Минобороны Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве
Наблюдатель ОБСЕ следит за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в поселке Золотое в Луганской области
Гуманитарная подгруппа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Демонтаж памятника генералам Конфедерации времен гражданской войны США Роберту Ли и Томасу Джексону в Балтиморе, штат Мэриленд
В Ричмонде суд запретил в течение десяти дней сносить памятник Роберту Ли
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова
Москалькова выяснит, почему за Карауловой установили надзор
Москва
Московский бизнес стал чаще брать кредиты под гарантии города
Лесные пожары
Ученые предложили новый способ прогнозирования лесных пожаров
Врач в запотевших защитных очках
В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 4448
Андрей Воробьев
Воробьев заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Подмосковье
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
В России ждут вывозные рейсы из Израиля, Узбекистана и Японии планируются
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:42В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце
13:40На предприятии "Факел" в Калининграде выявили очаг заболевания COVID-19
13:40Зеленский не пользуется Facebook из-за сторонников Порошенко
13:40Врио главы Камчатки попросил командующего ВВО перенести парад в регионе
13:38Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 34
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
Лента новостейМолния