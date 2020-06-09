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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T08:15
https://ria.ru/20200609/1572661910.html
В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 4448
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1036x0_80_0_0_a5d28dc8868d9dfbbc98907a996f40e5.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев заболевания COVID-19 достигло 4448

08:15 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках
Врач в запотевших защитных очках
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 9 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на восемь человек и достигло 4448, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник число зарегистрированных случаев выросло до 4440, 18 пациентов скончались, 3357 выздоровели.
"По состоянию на 9 июня 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 4448", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В понедельник всего было зафиксировано 109 новых случаев COVID-19. В воскресенье - 237, это стало новым рекордом числа заболевших за день. Прежний самый высокий прирост заболевания был отмечен 15 апреля - 167 человек.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 1073 пациента с COVID-19, в том числе восемь – в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
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Власти страны продлили карантинные мероприятия в республике до 15 июня. Но в благополучных регионах с 1 июня открыли санатории, спортивные клубы, разрешены свадьбы и торжества в домашних условиях. Условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 июня вновь открылись мечети, церкви и другие религиозные организации, возобновилась работа городских и пригородных автобусов.
С 8 мая по всей стране действует карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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