В селе на Чукотке подтопило 24 участка и взлетно-посадочные полосы

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Паводок подтопил взлетно-посадочные полосы в селах Ваеги и Марково и 24 придомовых территории в Марково на Паводок подтопил взлетно-посадочные полосы в селах Ваеги и Марково и 24 придомовых территории в Марково на Чукотке , развернут пункт временного размещения людей, сообщила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Анадырского района Анастасия Лаврентьева.

"В селе Марково подтоплена взлётно-посадочная полоса аэропорта, 24 придомовые территории. В жилые дома вода не заходит. Сегодня проведено заседание КЧС сельского поселения, уточнены резервы ГСМ и продовольствия. Резервные источники питания в наличии и готовы к работе. Подтоплений электростанции и водовода не ожидается – жилой сектор и объекты жизнедеятельности будут обеспечены водой и светом. Организована перевозка людей через подтопленные участки согласно графику", - сказала собеседница.

По ее словам, на реке Анадырь возле села Марково отметка неблагоприятного явления превышена на 2 сантиметра и составляет 462 сантиметра. В ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на 20-40 сантиметров и приближение к отметке опасного явления.

"В случае повышения уровня воды и подтопления жилых домов в сельском поселении организован пункт временного размещения на базе интерната. Он так же готов к приёму людей", - отметила собеседница.

Лаврентьева также уточнила, что на реке Майн возле села Ваеги уровень неблагоприятного явления превышен на 12 сантиметров. Рост уровня воды остановился, в течение суток уровень будет понижаться на 2-8 сантиметров в сутки. "Вода подошла к двум жилым домам и Центру образования, подтоплена взлётно-посадочная полоса. Но на сегодняшний день вода уже уходит, уровни не повышаются", - добавила она.

Как сообщил РИА Новости представитель администрации села Ваеги, из-за подтопления взлетно-посадочной полосы авиасообщение осуществляется вертолетами. "Заменили самолеты на Ми-8. Пассажиров к вертолету доставляют ТРЭКОЛами, так как полоса подтоплена. Пока она не высохнет, самолеты летать не будут", - сказал собеседник.