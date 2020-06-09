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2020-06-09T08:06
https://ria.ru/20200609/1572661499.html
В селе на Чукотке подтопило 24 участка и взлетно-посадочные полосы
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РИА Новости

В селе на Чукотке подтопило 24 участка и взлетно-посадочные полосы

07:57 09.06.2020 (обновлено: 08:06 09.06.2020)
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© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ на катере
Сотрудник МЧС РФ на катере
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ на катере. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Паводок подтопил взлетно-посадочные полосы в селах Ваеги и Марково и 24 придомовых территории в Марково на Чукотке, развернут пункт временного размещения людей, сообщила РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Анадырского района Анастасия Лаврентьева.
"В селе Марково подтоплена взлётно-посадочная полоса аэропорта, 24 придомовые территории. В жилые дома вода не заходит. Сегодня проведено заседание КЧС сельского поселения, уточнены резервы ГСМ и продовольствия. Резервные источники питания в наличии и готовы к работе. Подтоплений электростанции и водовода не ожидается – жилой сектор и объекты жизнедеятельности будут обеспечены водой и светом. Организована перевозка людей через подтопленные участки согласно графику", - сказала собеседница.
По ее словам, на реке Анадырь возле села Марково отметка неблагоприятного явления превышена на 2 сантиметра и составляет 462 сантиметра. В ближайшие сутки возможно повышение уровня воды на 20-40 сантиметров и приближение к отметке опасного явления.
"В случае повышения уровня воды и подтопления жилых домов в сельском поселении организован пункт временного размещения на базе интерната. Он так же готов к приёму людей", - отметила собеседница.
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Лаврентьева также уточнила, что на реке Майн возле села Ваеги уровень неблагоприятного явления превышен на 12 сантиметров. Рост уровня воды остановился, в течение суток уровень будет понижаться на 2-8 сантиметров в сутки. "Вода подошла к двум жилым домам и Центру образования, подтоплена взлётно-посадочная полоса. Но на сегодняшний день вода уже уходит, уровни не повышаются", - добавила она.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации села Ваеги, из-за подтопления взлетно-посадочной полосы авиасообщение осуществляется вертолетами. "Заменили самолеты на Ми-8. Пассажиров к вертолету доставляют ТРЭКОЛами, так как полоса подтоплена. Пока она не высохнет, самолеты летать не будут", - сказал собеседник.
По данным окружного департамента промышленной политики, также подтоплена автодорога Марково-аэропорт. В Ваеги и Марково социально значимые объекты, объекты экономики и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Социального напряжения среди населения нет, эвакуация населения не планируется, отмечают власти.
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Ми-8АнадырьЧукоткаПроисшествия
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