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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T07:56
https://ria.ru/20200609/1572661468.html
Бразильский конгресс отказался использовать данные минздрава по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571801342_0:30:3000:1718_1036x0_80_0_0_784048afe2e30671dfb989eebc0d4ba4.jpg
РИА Новости

Бразильский конгресс отказался использовать данные минздрава по COVID-19

07:56 09.06.2020
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© AP Photo / Felipe DanaМогилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. Национальный конгресс Бразилии отказался использовать в работе официальные данные о пандемии нового коронавируса, которые распространяет правительство Бразилии, заявил спикер сената и парламента Бразилии Дави Алколумбре.
"Особая комиссия по мониторингу коронавируса будет работать со статистическими данными по пандемии, которые предоставляют штаты и федеральный округ. Задача парламента - обеспечить прозрачность в это трудное для всех время", - написал Алколумбре в своём микроблоге в Twitter по итогам встречи с лидерами партий.
Ранее крупнейшие бразильские СМИ - Globo, Folha, Extra, Estadão, и UOL - также отказались от использования данных министерства здравоохранения и ведут собственный подсчет на основании информации от корреспондентов и местных властей в регионах. По итогам суток разница с официальными цифрами составляет несколько тысяч зараженных и несколько сотен умерших.
Министерство здравоохранения предупредило накануне, что переходит к новому формату представления статистики, в котором ежедневно сообщается о случаях смерти, произошедших за текущие сутки, тогда как результаты анализов ранее погибших будут учитываться в базе данных задним числом. Обновился и сайт минздрава о коронавирусе. Теперь там только три суточные цифры по стране и регионам - число выздоровевших, новые случаи заражения и гибели.
Согласно официальным данным, с начала пандемии в Бразилии погибли от осложнений COVID-19 почти 38 тысяч человек, подтверждены свыше 700 тысяч случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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