Бразильский конгресс отказался использовать данные минздрава по COVID-19

МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. Национальный конгресс Национальный конгресс Бразилии отказался использовать в работе официальные данные о пандемии нового коронавируса, которые распространяет правительство Бразилии, заявил спикер сената и парламента Бразилии Дави Алколумбре.

"Особая комиссия по мониторингу коронавируса будет работать со статистическими данными по пандемии, которые предоставляют штаты и федеральный округ. Задача парламента - обеспечить прозрачность в это трудное для всех время", - написал Алколумбре в своём микроблоге в Twitter по итогам встречи с лидерами партий.

Ранее крупнейшие бразильские СМИ - Globo, Folha, Extra, Estadão, и UOL - также отказались от использования данных министерства здравоохранения и ведут собственный подсчет на основании информации от корреспондентов и местных властей в регионах. По итогам суток разница с официальными цифрами составляет несколько тысяч зараженных и несколько сотен умерших.

Министерство здравоохранения предупредило накануне, что переходит к новому формату представления статистики, в котором ежедневно сообщается о случаях смерти, произошедших за текущие сутки, тогда как результаты анализов ранее погибших будут учитываться в базе данных задним числом. Обновился и сайт минздрава о коронавирусе. Теперь там только три суточные цифры по стране и регионам - число выздоровевших, новые случаи заражения и гибели.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Бразилии погибли от осложнений COVID-19 почти 38 тысяч человек, подтверждены свыше 700 тысяч случаев.