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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T07:54
https://ria.ru/20200609/1572661399.html
В Якутии за сутки выздоровели более ста человек, болевших COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529342_0:23:3072:1751_1036x0_80_0_0_6847bc1856f51eed69ed4db027e79d0c.jpg
РИА Новости

В Якутии за сутки выздоровели более ста человек, болевших COVID-19

07:54 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
ЯКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Впервые за сутки в Якутии выздоровели от коронавируса свыше 100 человек, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы региона, общее количество инфицированных коронавирусом в республике составило 2686 человек. За последние сутки выявлено 75 новых случаев заболевания, из них 66 - в городе Якутске.
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"При этом хочу отметить, что у нас впервые выписалось очень большое количество людей – за сотню, вчера 126 человек по всей республике было выписано после полного выздоровления от этой болезни. Хочу также отметить, что за последние несколько дней ситуация стабилизировалась. Коэффициент распространения инфекции по республике составляет 0,8, по городу Якутску выше – от 0,9 до 1. Для того чтобы мы могли начать снимать ограничения в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, нам необходимо, чтобы коэффициент был ниже единицы", – поделился Николаев.
Кроме того, глава рассказал о том, что по данным Роспотребнадзора и регионального минздрава, в Якутии увеличилось количество заболевших среди детского населения, порядка 20% новых случаев – это дети.
По информации оперштаба, за последние сутки в регионе два летальных исхода от коронавируса. Оба пациента были старше 65 лет, имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания. За весь период в республике 17 умерших от COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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