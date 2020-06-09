В Якутии за сутки выздоровели более ста человек, болевших COVID-19

Кроме того, глава рассказал о том, что по данным Роспотребнадзора и регионального минздрава, в Якутии увеличилось количество заболевших среди детского населения, порядка 20% новых случаев – это дети.

По информации оперштаба, за последние сутки в регионе два летальных исхода от коронавируса. Оба пациента были старше 65 лет, имели многочисленные сопутствующие хронические заболевания. За весь период в республике 17 умерших от COVID-19.