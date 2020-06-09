В Москве почти 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 542 человека, из них у 198 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 544 человек, в том числе 209 с коронавирусом, из них четыре находились на ИВЛ.
"В больнице 542 человека (в том числе 17 в реанимации), из них: 267 человек с подозрением на COVID/198 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/19 детей, 26/26 беременных, рожениц и родильниц, 14/12 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что в больницу поступил 51 человек, из них 7 с коронавирусом. Выписаны 53 человека, из них 18 с выздоровлением по COVID-19.
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