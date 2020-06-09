В Москве почти 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2

"В больнице 542 человека (в том числе 17 в реанимации), из них: 267 человек с подозрением на COVID/198 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/19 детей, 26/26 беременных, рожениц и родильниц, 14/12 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5)", - написала Краснова в соцсети Facebook.