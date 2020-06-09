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2020-06-09T07:52
https://ria.ru/20200609/1572661368.html
В Москве почти 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2
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РИА Новости

В Москве почти 200 пациентов лечатся от COVID в инфекционной больнице №2

07:52 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 542 человека, из них у 198 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 544 человек, в том числе 209 с коронавирусом, из них четыре находились на ИВЛ.
"В больнице 542 человека (в том числе 17 в реанимации), из них: 267 человек с подозрением на COVID/198 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/19 детей, 26/26 беременных, рожениц и родильниц, 14/12 человек в хирургическом отделении, 8/8 пациентов в реанимации (на ИВЛ 5)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что в больницу поступил 51 человек, из них 7 с коронавирусом. Выписаны 53 человека, из них 18 с выздоровлением по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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