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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T07:34
https://ria.ru/20200609/1572661037.html
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798863_0:0:3039:1710_1036x0_80_0_0_3bf79dadc8028f7bc4347eac1826a40c.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса

07:34 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 9 июн- РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 48 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у сорока восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот четырнадцать больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 29 новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, девять – в Кемерово, пять – в Прокопьевске, два – в Белово, по одному – в Гурьевском, Кемеровском и Прокопьевском районах.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10048 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БеловоНовокузнецкПрокопьевскКемеровская областьОбщество
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