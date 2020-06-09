В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 9 июн- РИА Новости. Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 48 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у сорока восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот четырнадцать больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 29 новых случаев заражения выявлено в Новокузнецке, девять – в Кемерово, пять – в Прокопьевске, два – в Белово, по одному – в Гурьевском, Кемеровском и Прокопьевском районах.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10048 человек.
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