В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса

"Еще у сорока восьми пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьсот четырнадцать больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10048 человек.