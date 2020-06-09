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2020-06-09T07:14
https://ria.ru/20200609/1572660701.html
В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
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РИА Новости

В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений

07:14 09.06.2020
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкОблет места чрезвычайной ситуации в Норильске
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Облет места чрезвычайной ситуации в Норильске
КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Команда красноярских ученых разработала уникальный биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий, действие которого способно спасти экосистему Таймыра, сообщает пресс-служба СибГУ им. М.Ф. Решетнева.
По ее данным, биосорбент - полимерный пористый материал, обладающий высокой поглощающей способностью. В состав сорбента входят выделенные из почв в местах загрязнений нефтеокисляющие микроорганизмы, способные разлагать нефть. Нефтепродукты связываются сорбентом, а затем микроорганизмы начинают активно размножаться, используя в качестве питательных веществ сами нефтепродукты и органическое вещество сорбента.
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Уникальность биосорбента в том, что он не требует сбора и утилизации, а разлагается вместе с нефтью, при этом восстанавливается растительный покров.
"В условиях Арктики и Таймыра применение экосорбентов может стать спасением для экосистемы в целом. Использование сорбентов позволяет значительно минимизировать экологический ущерб, оперативно удалить нефтепродукты с поверхности грунта и воды. Данные технологии основаны на естественных процессах самовосстановления и самоочищения природной среды", - цитирует пресс-служба директора института лесных технологий Сергея Верховца.
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По его словам, под действием данного сорбента предотвращается эрозия почв, стимулируется рост растений, улучшается фитосанитарное состояние нарушенных земель в целом. Биосорбент абсолютно безвреден для окружающей среды.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАрктикаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТаймырКрасноярский крайПроисшествия
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