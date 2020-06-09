В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений

КРАСНОЯРСК, 9 июн – РИА Новости. Команда красноярских ученых разработала уникальный биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий, действие которого способно спасти экосистему Команда красноярских ученых разработала уникальный биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий, действие которого способно спасти экосистему Таймыра , сообщает пресс-служба СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

По ее данным, биосорбент - полимерный пористый материал, обладающий высокой поглощающей способностью. В состав сорбента входят выделенные из почв в местах загрязнений нефтеокисляющие микроорганизмы, способные разлагать нефть. Нефтепродукты связываются сорбентом, а затем микроорганизмы начинают активно размножаться, используя в качестве питательных веществ сами нефтепродукты и органическое вещество сорбента.

Уникальность биосорбента в том, что он не требует сбора и утилизации, а разлагается вместе с нефтью, при этом восстанавливается растительный покров.

"В условиях Арктики и Таймыра применение экосорбентов может стать спасением для экосистемы в целом. Использование сорбентов позволяет значительно минимизировать экологический ущерб, оперативно удалить нефтепродукты с поверхности грунта и воды. Данные технологии основаны на естественных процессах самовосстановления и самоочищения природной среды", - цитирует пресс-служба директора института лесных технологий Сергея Верховца.

По его словам, под действием данного сорбента предотвращается эрозия почв, стимулируется рост растений, улучшается фитосанитарное состояние нарушенных земель в целом. Биосорбент абсолютно безвреден для окружающей среды.