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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T07:07
https://ria.ru/20200609/1572660611.html
В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571786655_0:0:2869:1615_1036x0_80_0_0_ff3b604c1162f4ff7a2dc8d90b371399.jpg
РИА Новости

В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19

07:07 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. За сутки в Хакасии зафиксировано 24 новых случая заболевания коронавирусом, с момента начала пандемии заразились 1165 человек, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 24 новых случая заражения COVID-19... Всего в регионе зафиксировано 1165 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1749 человек, из них 17 - в обсерваторе", - говорится в сообщении.
Коновалов сообщил, что в данный момент получают лечение 402 человека - 20 в тяжелой степени, четыре на ИВЛ. За сутки в республике выздоровели 40 пациентов, общее число выздоровевших - 752.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валентин КоноваловРеспублика ХакасияОбщество
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