В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19

КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. За сутки в Хакасии зафиксировано 24 новых случая заболевания коронавирусом, с момента начала пандемии заразились 1165 человек, сообщает на своей странице в социальной сети Вконтакте глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 24 новых случая заражения COVID-19... Всего в регионе зафиксировано 1165 случаев заражения COVID-19. Под медицинским наблюдением находится 1749 человек, из них 17 - в обсерваторе", - говорится в сообщении.
Коновалов сообщил, что в данный момент получают лечение 402 человека - 20 в тяжелой степени, четыре на ИВЛ. За сутки в республике выздоровели 40 пациентов, общее число выздоровевших - 752.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.