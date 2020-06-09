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2020-06-09T06:58
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В красноярском поселке подтопило более 20 домов
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РИА Новости

В красноярском поселке подтопило более 20 домов

06:58 09.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июн - РИА Новости. Более 40 жителей поселка Нарва Красноярского края были эвакуированы из своих домов после подъема уровня воды в реке Мана, сообщили РИА Новости в краевом агентстве ГО ЧС.
"В реке Мана поднялся уровень воды, и в результате подтоплены 24 дома, 45 человек эвакуированы и размещены по знакомым и родственникам. Работают спасатели МЧС", - сказал собеседник агентства.
Ранее в агентстве сообщали, что в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края из-за обильных осадков произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края - Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском.
Режим ЧС из-за паводков ввели в трех районах края: Манском, Партизанском, Ермаковском.
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