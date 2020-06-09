На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн – РИА Новости. Слушание о досрочном прекращении полномочий мэра Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева по иску губернатора региона Валерия Лимаренко, назначенное на 9 июня, перенесено на неделю.
"Суд перенесен на 16 июня по моему ходатайству", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 20 мая губернатор Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий главы самого северного муниципалитета Сахалина. Мотивом выражения недоверия Гусеву стали многочисленные претензии жителей района к охинскому мэру.