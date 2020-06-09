Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T05:47
https://ria.ru/20200609/1572659702.html
На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571653629_0:0:1049:590_1036x0_80_0_0_9e2836398aaf3d8f17ebe0b07f555439.jpg
РИА Новости

На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района

05:47 09.06.2020
211
© Фото : администрация городского округа ОхинскийГлава муниципального образования городской округ "Охинский" Сергей Гусев
Глава муниципального образования городской округ Охинский Сергей Гусев
© Фото : администрация городского округа Охинский
Глава муниципального образования городской округ "Охинский" Сергей Гусев. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн – РИА Новости. Слушание о досрочном прекращении полномочий мэра Охинского района Сахалинской области Сергея Гусева по иску губернатора региона Валерия Лимаренко, назначенное на 9 июня, перенесено на неделю.
"Суд перенесен на 16 июня по моему ходатайству", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 20 мая губернатор Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий главы самого северного муниципалитета Сахалина. Мотивом выражения недоверия Гусеву стали многочисленные претензии жителей района к охинскому мэру.
Статуя Фемиды
13 мая, 09:37
На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков
100000
Обсудить 0
Валерий ЛимаренкоСахалинПроисшествия
Рекомендуем
Место разлива топлива в Норильске
СК предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ после ЧП в Норильске
Природный пожар
Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
Лама в древнем городе Мачу-Пикчу, Перу
Город инков Мачу-Пикчу откроется первого июля
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Эксперты ООН направили США письмо о возможных нарушениях по делу Флойда
Врач в госпитале COVID-19
На Сахалине выявили еще 22 случая COVID-19
Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде на благоустройство парка потратят 3,7 миллиарда рублей
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Американский истребитель F-35A Lightning II
В США у истребителя F-35A сломалось шасси при посадке
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова
Москалькова выяснит, почему за Карауловой установили надзор
Задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году
В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева
Планета Венера
Пандемия помешала ученым из России и США в исследовании Венеры
Статуя Фемиды в суде
Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей
Сотрудница таможенной службы РФ
Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Панорама Хабаровска
Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
Прага
В Праге назвали "важнейшую трудность" Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
Лента новостейМолния