На Сахалине проверяют обстоятельства гибели мужчины при нападении медведя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн — РИА Новости. Следком начал проверку по факту гибели старшего инженера одной из компаний Южно-Сахалинска, ставшего жертвой медведя во время рабочей поездки в Смирныховский район, информирует во вторник СУ СК по Сахалинской области.
Ранее представитель администрации Смирныховского района рассказал РИА Новости, что в понедельник руководитель группы геодезистов один ушел в лес для проверки состояния геодезического знака. Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины. Около погибшего были обнаружены медвежьи следы, но самого хищника уже не было.
"В настоящее время по данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в пресс-релизе ведомства.
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