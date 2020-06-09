Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T11:01
https://ria.ru/20200609/1572659679.html
На Сахалине проверяют обстоятельства гибели мужчины при нападении медведя
https://cdn23.img.ria.ru/images/155246/10/1552461030_0:10:3072:1738_1036x0_80_0_0_97e4960d2fad35aae0f84c5109e098f8.jpg
РИА Новости

На Сахалине проверяют обстоятельства гибели мужчины при нападении медведя

05:45 09.06.2020 (обновлено: 11:01 09.06.2020)
3219
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Бурый медведь. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн — РИА Новости. Следком начал проверку по факту гибели старшего инженера одной из компаний Южно-Сахалинска, ставшего жертвой медведя во время рабочей поездки в Смирныховский район, информирует во вторник СУ СК по Сахалинской области.
Ранее представитель администрации Смирныховского района рассказал РИА Новости, что в понедельник руководитель группы геодезистов один ушел в лес для проверки состояния геодезического знака. Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины. Около погибшего были обнаружены медвежьи следы, но самого хищника уже не было.
"В настоящее время по данному факту следственным отделом проводится доследственная проверка. Устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Серый волк
7 октября 2019, 17:28
На Ставрополье четыре человека пострадали при нападениях волка
1111003
Обсудить 0
СахалинЮжно-СахалинскПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Анна Мария Ефремова
Дочь Ефремова после ДТП с его участием сообщила, что разочарована в отце
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Гарри Роджерс, который за рулем автомобиля въехал в группу протестующих в Виргинии, США
Главаря "Ку-клукс-клана" задержали в США за наезд на протестующих
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса
В Хабаровском крае началось исследование иммунитета к COVID-19 у жителей
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
Кадры ДТП в центре Москвы с участием машины актера Михаила Ефремова
Авария с участием Михаила Ефремова попала на видео
Cтрингер Ruptly Набиль Хассан аль-Каити
Йеменский премьер осудил убийство стрингера Ruptly
Актер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в Москве
В Красноярском районе задержаны подростки, подозреваемые в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности
В Красноярском крае задержали трех подростков за изготовление бомб
Актер Михаил Ефремов
"Буду носить передачки": дочь Ефремова прокомментировала ДТП в Москве
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Актер Михаил Ефремов
Михаилу Ефремову вызвали скорую помощь, сообщают СМИ
Видео с места стрельбы в Москве
Опубликовано видео с места стрельбы на юго-западе Москвы
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Я не могу дышать". Почему в США получилось, а в России — нет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37Греция и Италия подписали соглашение о разграничении морских зон
13:37В Карабахе выявили пять новых случаев коронавируса
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
Лента новостейМолния