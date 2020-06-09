На Сахалине проверяют обстоятельства гибели мужчины при нападении медведя

Ранее представитель администрации Смирныховского района рассказал РИА Новости, что в понедельник руководитель группы геодезистов один ушел в лес для проверки состояния геодезического знака. Когда он не вернулся в положенное время, коллеги пошли его искать и наткнулись на окровавленные части его одежды. Они сразу же вызвали по телефону полицию, и оперативники нашли недалеко от автодороги тело пропавшего мужчины. Около погибшего были обнаружены медвежьи следы, но самого хищника уже не было.