В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек

МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло на 2999 и составляет 120 102, выявлены 354 новых летальных случая, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Сегодня число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 120 тысяч, это те люди, которые продемонстрировали синдромы болезни и выполнили лабораторный тест", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 120 102, из них в настоящий момент болеют 18 416 человек (-1213 за сутки). Скончались от осложнений заболевания 14 053 человека (+354).
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального "светофора" из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов установлен красный сигнал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
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