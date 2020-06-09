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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T05:38
https://ria.ru/20200609/1572659569.html
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек

05:38 09.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
МЕХИКО, 9 июн - РИА Новости. За последние сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 выросло на 2999 и составляет 120 102, выявлены 354 новых летальных случая, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Сегодня число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 120 тысяч, это те люди, которые продемонстрировали синдромы болезни и выполнили лабораторный тест", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
Первый случай заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19, был выявлен в Мексике 28 февраля. Общее число зараженных достигло 120 102, из них в настоящий момент болеют 18 416 человек (-1213 за сутки). Скончались от осложнений заболевания 14 053 человека (+354).
Наибольшее число больных сейчас находятся в городе Мехико (3973) и штате Мехико (2153). Власти страны изучают 46 398 подозрительных случаев заболеваний и 1284 летальных исхода.
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В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального "светофора" из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности. В настоящий момент для всех штатов установлен красный сигнал.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены почти 7 миллионов случаев заражения, более 400 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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