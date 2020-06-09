В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек

"Сегодня число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 превысило 120 тысяч, это те люди, которые продемонстрировали синдромы болезни и выполнили лабораторный тест", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.