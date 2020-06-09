На Камчатке у трех воспитанников дома ребенка выявили коронавирус

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн - РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвержден у трех воспитанников дома ребенка в Петропавловске-Камчатском, где ранее был выявлен очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам во вторник врио министра здравоохранения Диагноз COVID-19 подтвержден у трех воспитанников дома ребенка в Петропавловске-Камчатском, где ранее был выявлен очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам во вторник врио министра здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина.

В понедельник власти региона сообщили РИА Новости, что в доме ребенка в Петропавловске-Камчатском , по предварительным данным, COVID-19 выявлен у 24 сотрудников учреждения. Отмечалось, что они будут направлены в госпиталь, который оборудуют на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе . Проверку по факту вспышки инфекции в доме ребенка проводит СК РФ.

По словам Сорокиной, в процессе работы учреждения, которое перешло на вахтовый метод, коронавирус изначально был выявлен у трех сотрудников, после чего тестирование было организовано для всех оставшихся 28 сотрудников и 60 детей, которые находились на тот момент в доме ребенка.

"По результатам тестирования одной лабораторией было получено 25 положительных результатов и три отрицательных у сотрудников, а также положительные результаты у трех из 60 детей. Хочу отметить, что у трех детей, у которых положительный результат, симптоматики не было никакой. Дети с положительным результатом были направлены в детскую инфекционную больницу", - сказала министр.

Она также рассказала, что заболевшие сотрудники учреждения направлены в специальный обсерватор, а другие сотрудники находятся по месту жительства. Кроме того, домой отправлены все работники учреждения старше 65 лет. Для продолжения функционирования дома ребенка сформирована новая вахта из 14 человек.

По последним данным, в Камчатском крае зарегистрированы 1168 случаев заражения COVID-19, из них 119 заболевших - дети в возрасте до 17 лет. Количество летальных исходов 23. Выздоровели 393 человека.