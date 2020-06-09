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Распространение нового коронавируса
2020-06-09T05:33
https://ria.ru/20200609/1572659525.html
На Камчатке у трех воспитанников дома ребенка выявили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572538619_0:518:2720:2048_1036x0_80_0_0_1a0b7488181aa752cdee38a65a9c0cf2.jpg
РИА Новости

На Камчатке у трех воспитанников дома ребенка выявили коронавирус

05:33 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19
Врач у окна в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач у окна в госпитале COVID-19
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июн - РИА Новости. Диагноз COVID-19 подтвержден у трех воспитанников дома ребенка в Петропавловске-Камчатском, где ранее был выявлен очаг заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила журналистам во вторник врио министра здравоохранения Камчатского края Елена Сорокина.
В понедельник власти региона сообщили РИА Новости, что в доме ребенка в Петропавловске-Камчатском, по предварительным данным, COVID-19 выявлен у 24 сотрудников учреждения. Отмечалось, что они будут направлены в госпиталь, который оборудуют на базе санатория "Жемчужина Камчатки" в Елизовском районе. Проверку по факту вспышки инфекции в доме ребенка проводит СК РФ.
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По словам Сорокиной, в процессе работы учреждения, которое перешло на вахтовый метод, коронавирус изначально был выявлен у трех сотрудников, после чего тестирование было организовано для всех оставшихся 28 сотрудников и 60 детей, которые находились на тот момент в доме ребенка.
"По результатам тестирования одной лабораторией было получено 25 положительных результатов и три отрицательных у сотрудников, а также положительные результаты у трех из 60 детей. Хочу отметить, что у трех детей, у которых положительный результат, симптоматики не было никакой. Дети с положительным результатом были направлены в детскую инфекционную больницу", - сказала министр.
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Она также рассказала, что заболевшие сотрудники учреждения направлены в специальный обсерватор, а другие сотрудники находятся по месту жительства. Кроме того, домой отправлены все работники учреждения старше 65 лет. Для продолжения функционирования дома ребенка сформирована новая вахта из 14 человек.
По последним данным, в Камчатском крае зарегистрированы 1168 случаев заражения COVID-19, из них 119 заболевших - дети в возрасте до 17 лет. Количество летальных исходов 23. Выздоровели 393 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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