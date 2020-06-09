На Сахалине выявили еще 22 случая COVID-19

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн - РИА Новости. Двадцать два новых случая COVID-19 за сутки подтверждено на Двадцать два новых случая COVID-19 за сутки подтверждено на Сахалине , сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко

"Итого на 9 июня в Сахалинской области 250 случаев заболевания, 76 выписаны с выздоровлением, 174 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.

По данным оперштаба, среди новых зараженных коронавирусной инфекцией 21 человек являются пациентами регионального сосудистого центра областной больницы. Отделение в настоящее время изолировано от других структурных подразделений, всем больным оказывается профильная помощь по основному заболеванию и проводится противовирусная терапия. У одного человека COVID-19 выявлен при обращении к медикам по поводу ОРВИ.

В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Для возвращающихся домой жителей региона рекомендовано иметь аналогичный документ. В двух районах Сахалина объявлен режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса.