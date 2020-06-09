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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-09T05:27
https://ria.ru/20200609/1572659436.html
На Сахалине выявили еще 22 случая COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1036x0_80_0_0_c37d6eca0ea6400cc53b07c931bcad7c.jpg
РИА Новости

На Сахалине выявили еще 22 случая COVID-19

05:27 09.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19
Врач в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в госпитале COVID-19
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июн - РИА Новости. Двадцать два новых случая COVID-19 за сутки подтверждено на Сахалине, сообщил во вторник губернатор Валерий Лимаренко.
"Итого на 9 июня в Сахалинской области 250 случаев заболевания, 76 выписаны с выздоровлением, 174 проходят лечение", - написал глава региона в Telegram-канале.
Врач в госпитале COVID-19
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По данным оперштаба, среди новых зараженных коронавирусной инфекцией 21 человек являются пациентами регионального сосудистого центра областной больницы. Отделение в настоящее время изолировано от других структурных подразделений, всем больным оказывается профильная помощь по основному заболеванию и проводится противовирусная терапия. У одного человека COVID-19 выявлен при обращении к медикам по поводу ОРВИ.
В области с 14 мая действует система цифровых пропусков, а с 11 июня наличие отрицательного теста на коронавирус станет обязательным для всех прибывающих на Сахалин и Курилы. Для возвращающихся домой жителей региона рекомендовано иметь аналогичный документ. В двух районах Сахалина объявлен режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ЛимаренкоСахалинОбщество
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