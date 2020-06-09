Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-09T05:21
https://ria.ru/20200609/1572659377.html
Приморец подозревается в убийстве соседской овчарки ради мяса
https://cdn22.img.ria.ru/images/18851/59/188515900_0:192:426:432_1036x0_80_0_0_8d3af4b3a987b80c4ba67ad15e3aeae6.jpg
РИА Новости

Приморец подозревается в убийстве соседской овчарки ради мяса

05:21 09.06.2020
158
© Фото : Александр Богаченко Монопородная выставка ВЕО Межрегионального Общества Любителей Восточноевропейской Овчарки "Арго"
Монопородная выставка ВЕО Межрегионального Общества Любителей Восточноевропейской Овчарки Арго
© Фото : Александр Богаченко
ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным по факту убийства немецкой овчарки жителем города Артем, сообщает прокуратура региона.
"По требованию прокурора города Артема органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье). По версии органов расследования, местный житель в период с 2 по 7 июня 2020 года, находясь на территории частного домовладения, расположенного в Артеме, из корыстных побуждений жестоко обращался с животным - собакой (немецкой овчаркой), ранее пойманной на улице, что повлекло ее гибель", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре города.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый убил принадлежавшую соседям собаку, предположительно, ради мяса.
Как сообщает региональное УМВД, хозяйка собаки заявила в полицию, что с ее двора неизвестный похитил овчарку. "По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и сообщил, что убил похищенное животное. Задержанный рассказал, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. С фигуранта взято обязательство о явке.
Полиция
3 декабря 2019, 08:19
Приморец до смерти избил знакомого, убившего кошку
0011121
Обсудить 0
АртемПриморский крайПроисшествия
Рекомендуем
Полицейский
Полиция вернула хабаровчанам двухлетнего ребенка, который ушел из дома
Бурый медведь
На Сахалине проверяют обстоятельства гибели мужчины при нападении медведя
Природный пожар
Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Против Михаила Ефремова возбудили уголовное дело после ДТП
Страус
В Приморье посетители зоопарка загоняли животных после долгого карантина
Сотрудник полиции
У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова рассказала о мониторинге в организациях для детей-сирот
Актер Армен Джигарханян на съемках фильма режиссера Александра Ефремова Немец
Экс-супруга Джигарханяна рассказала о его состоянии
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
Запись в московские салоны красоты на июнь почти заполнена
Статуя Фемиды в суде
Экс-главу района в Приморье осудили за махинации с землей
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Убивает себя": Канделаки посочувствовала Ефремову после ДТП в Москве
Автомобиль Прокуратуры России
Жительницу Калмыкии подозревают в убийстве детей и последующем суициде
Прокуратура Казани изучит видео, где ребенка заставляют доставать продукты из мусорки
Прокуратура Казани изучит видео с достающим продукты из мусорки ребенком
Врачи в госпитале COVID-19
Во Владивостоке открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19
Врачи и пациент в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:35В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 20,7 тысячи
13:34Сенатор назвал отказ от ношения масок признаком дурного тона
13:31Мэр Новокузнецка назвал пансионат, где пожилые заразились коронавирусом
13:30В Пермском крае нашли живой пропавшую двухлетнюю девочку
13:29В Махачкале загорелась кровля здания Ростелекома
13:29Московские врачи рассказали о борьбе с коронавирусом в Ингушетии
13:28Мэр Хабаровска заразился коронавирусом
13:28Вывозной рейс из Парижа в Москву запланировали на 12 июня
13:27В Центре Хруничева рассказали, в чем выгода запуска "Ангары" с Восточного
13:26Госдума приняла закон о системе контроля за оборотом драгоценных металлов
13:24Омская студентка табуреткой убила пенсионерку из-за денег на кредит
13:24Технический сбой в электронной системе Госдумы устранили
13:23Раввин Борода: приоритет – здоровье прихожан, нежели открытие синагог
13:23МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре
13:21В Вологодской области число излечившихся от коронавируса достигло 567
13:21В Госдуме из-за сбоя системы вернулись к голосованию поднятием рук
13:20В России запретили взыскивать по долгам детские выплаты по COVID-19
13:19Белоруссия возобновит чартерные рейсы в Турцию в июле
13:19В Иране выявили 2095 новых случаев заражения коронавирусом
13:18Генпрокурор Украины заявила, что ей не хватает зарплаты
Лента новостейМолния