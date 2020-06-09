Приморец подозревается в убийстве соседской овчарки ради мяса

ВЛАДИВОСТОК, 9 июн - РИА Новости. Полиция в Приморье возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным по факту убийства немецкой овчарки жителем города Артем, сообщает прокуратура региона.
"По требованию прокурора города Артема органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье). По версии органов расследования, местный житель в период с 2 по 7 июня 2020 года, находясь на территории частного домовладения, расположенного в Артеме, из корыстных побуждений жестоко обращался с животным - собакой (немецкой овчаркой), ранее пойманной на улице, что повлекло ее гибель", - говорится в сообщении.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре города.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что подозреваемый убил принадлежавшую соседям собаку, предположительно, ради мяса.
Как сообщает региональное УМВД, хозяйка собаки заявила в полицию, что с ее двора неизвестный похитил овчарку. "По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний местный житель. Мужчину доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания и сообщил, что убил похищенное животное. Задержанный рассказал, что в тот день находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. С фигуранта взято обязательство о явке.
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