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Религия и мировоззрение
2020-06-09T09:56
https://ria.ru/20200609/1572657615.html
В РПЦ прокомментировали попытки полной русификации богослужения
https://cdn24.img.ria.ru/images/140224/43/1402244310_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_acbf74b1bd08ba16fbb0f3d29b4da26a.jpg
РИА Новости

В РПЦ прокомментировали попытки полной русификации богослужения

01:38 09.06.2020 (обновлено: 09:56 09.06.2020)
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© Фото : фото предоставлено Александром ЩипковымПервый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : фото предоставлено Александром Щипковым
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Инициаторы полного перевода богослужения Русской православной церкви с церковнославянского языка на русский имеют своей целью "реформацию самого содержания, смыслов" службы, и для этого они всё чаще используют "политическую составляющую", считает первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.
В конце 2019 года патриарх Кирилл официально допустил во время богослужений чтение некоторых текстов на современном русском языке (чтение Евангелия и апостольских посланий). В Учебном комитете РПЦ тогда пояснили, что речь идет лишь о "разрешении, но не предписании". В подавляющем большинстве храмов РПЦ службы проходят полностью или практически полностью на церковнославянском языке. Наряду с этим в церкви есть движение за полный перевод всего богослужения на русский язык, участники которого, однако, не встречают поддержки у подавляющего числа верующих.
"Когда требуют перехода на русский - всегда говорят о необходимости миссии: мол, непонятно, о чем поют и говорят... Но какова конечная цель реформации языка?.. Реформация языка, формы скрывает под собой иную цель; эта цель - реформация содержания, смыслов. Ведь язык передает смыслы", - заявил Александр Щипков в понедельник РИА Новости.
Он отметил, что сами инициаторы реформы "об этом молчат", то есть не говорят о своей конечной цели. При этом Щипков признал, что может и ошибаться, и в данном случае высказывает лишь свое предположение.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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Развивая эту тему в эфире телеканала "Спас", замглавы синодального отдела обратил внимание на то, что в действиях активных сторонников "русификации богослужения", к сожалению, "очень сильна политическая составляющая".
"Есть ярые сторонники такого перехода - они начинают самочинно служить, переводить Божественную литургию на русский... Иногда они устраивают политические акции, которые должны способствовать переводу богослужения на русский, "гальванизировать" этот процесс. Иногда это даже полусиловые какие-то методы, там эта политическая составляющая все чаще и чаще начинает присутствовать - я ее вижу в давлении на отдельных священников, на отдельных епископов", - сказал Щипков.
Он назвал несостоятельным аргумент сторонников полного перехода на русский язык, что "церковнославянский язык оказывается препятствием для миссионерской работы". "Язык богослужения не имеет никакого отношения к миссии... По большому счету, миссия происходит не внутри храма, а снаружи", - отметил представитель РПЦ, добавив, что в самом храме люди молятся, а не проповедуют свою веру.
По мнению Щипкова, речь идет о попытках перевода богослужения "с сакрального языка", каким является церковнославянский, на русский - "секулярный язык".
"Церковнославянский язык не очень сложный, но есть, конечно, свои сложности. Нужно его не уничтожать, а преодолевать сложности восприятия и понимания - там могут быть разные способы этого преодоления. И вот этот путь преодоления этих сложностей, поиск этих разъяснений - это и есть путь катехизации (образования - ред.)", - заявил замглавы синодального отдела.
Он добавил, что "путь погружения в церковнославянский язык бесконечен", что, по словам Щипкова, подтвердит и любой священник, и внимательный прихожанин, когда в результате соприкосновения с церковнославянскими священными текстами регулярно "вдруг открывается какая-то новая грань, о которой ты не задумывался".
"Наши оппоненты, требующие русификации богослужения, очень часто говорят о том, что церковь находится в кризисе, и их новации помогут вывести церковь из кризиса... Дело в том, что в кризисе находится не церковь, а те люди, которые утверждают, что церковь в кризисе. И тот человек, который находится в кризисе, он ищет пути выхода из своего личного кризиса и не может выйти из него, и чтобы выйти из него, он говорит, что вся церковь в кризисе, то есть он свое собственное состояние кризиса перекладывает на всю церковь", - заключил Щипков.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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14500015
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЩипковРусская православная церковь
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