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2020-06-09T12:48
https://ria.ru/20200609/1572640822.html
В Пензенской области школьники соревнуются в сборке роботов
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РИА Новости

В Пензенской области школьники соревнуются в сборке роботов

08:00 09.06.2020 (обновлено: 12:48 09.06.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкУчастник соревнований по робототехнике
Участник соревнований по робототехнике
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В Пензенской области начался робототехнический конструкторский турнир "РобоКOT", на завершающей стадии которого школьники напишут программу для робота. Он будет проходить в дистанционном режиме и завершится 29 июня.
Это соревнование организовано Центром развития творчества детей и юношества региона для подведения итогов года подготовки школьников, увлекающихся робототехникой.

Обычно у нас есть определенный календарь мероприятий, которого мы придерживаемся. Но поскольку из-за вируса у нас мероприятия отменились, мы решили предложить детям хоть какую-то альтернативу. Так как большая часть подготовки идет в течение года, для детей важны эти соревнования. Для того чтобы у них был какой-то результат и чтобы год не закрывать на негативной ноте, было принято решение провести их хотя бы в том формате, в котором нам позволяют условия", — рассказала одна из организаторов и главная судья конкурса, старший методист центра Анна Карпунина.

Как объяснила Анна, если юные конструкторы к финальному соревнованию обычно готовятся самостоятельно, то здесь организаторы постарались максимально помочь ребятам. При поддержке своих руководителей дети должны будут за три недели пройти от двух до трех туров.
На теоретическом этапе участникам необходимо ответить на вопросы, связанные с робототехникой. В конструкторском туре — собрать модель робота в виртуальном конструкторе, а в программном — написать программу для собранного организаторами робота. Запуск программы будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях, а победителя определят по результатам набранных общих баллов.
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Целью турнира является популяризация робототехники в молодежной среде и вовлечение детей в научно-техническое творчество.
"Это направление давно интересно детям и, что самое важное, не теряет своей популярности", — подчеркнула организатор.
Онлайн-турнир "РобоКOT" проходит в рамках проекта "УмноеЛЕТО58", созданного Министерством образования Пензенской области. Его цель в период летних школьных каникул — обеспечить развивающий досуг для детей онлайн.
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Хорошие новостиХорошие новостиПензенская область
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