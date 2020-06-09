В Пензенской области школьники соревнуются в сборке роботов

Обычно у нас есть определенный календарь мероприятий, которого мы придерживаемся. Но поскольку из-за вируса у нас мероприятия отменились, мы решили предложить детям хоть какую-то альтернативу. Так как большая часть подготовки идет в течение года, для детей важны эти соревнования. Для того чтобы у них был какой-то результат и чтобы год не закрывать на негативной ноте, было принято решение провести их хотя бы в том формате, в котором нам позволяют условия", — рассказала одна из организаторов и главная судья конкурса, старший методист центра Анна Карпунина.