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Культура
2020-06-09T03:14
https://ria.ru/20200609/1572616499.html
Из-за коронавируса в Голливуде ввели новые правила съемки интимных сцен
https://cdn24.img.ria.ru/images/80239/65/802396501_0:0:900:507_1036x0_80_0_0_e16e1bcd88134cdc03cb2f1c21c95fea.jpg
РИА Новости

Из-за коронавируса в Голливуде ввели новые правила съемки интимных сцен

03:14 09.06.2020
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© Каравелла DDCКадр из фильма "Ромео + Джульетта"
Кадр из фильма Ромео + Джульетта
© Каравелла DDC
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. СМИ узнали, что из-за пандемии коронавируса интимные сцены в голливудских фильмах будут создавать с учетом особых требований, после того, как губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом разрешил возобновить в штате кинопроизводство с 12 июня, сообщает Daily Mail.
По информации издания, Ассоциация киноредакторов выпустила документ, в котором говорится: "эпизоды с тесным контактом должны быть переписаны, вырезаны из сценария или созданы с использованием компьютерной графики".
Режиссеры и актеры смогут проводить прослушивания, но через специальное стекло. В это время на кинопробах должны присутствовать "сотрудники, которые будут следить, чтобы все выполняли требования безопасности, связанные с COVID-19".
Пока неясно, когда теле, кино и музыкальные компании приступят к работе. В администрации губернатора заявили, что окончательное решение по этому поводу будет принимать доктор Барбара Феррер, директор Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес.
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КультураКоронавирус COVID-19Кино и сериалыНовости культурыЛос-АнджелесКалифорнияСША
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