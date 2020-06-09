Из-за коронавируса в Голливуде ввели новые правила съемки интимных сцен

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. СМИ узнали, что из-за пандемии коронавируса интимные сцены в голливудских фильмах будут создавать с учетом особых требований, после того, как губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом разрешил возобновить в штате кинопроизводство с 12 июня, . СМИ узнали, что из-за пандемии коронавируса интимные сцены в голливудских фильмах будут создавать с учетом особых требований, после того, как губернатор Калифорнии (США) Гэвин Ньюсом разрешил возобновить в штате кинопроизводство с 12 июня, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Ассоциация киноредакторов выпустила документ, в котором говорится: "эпизоды с тесным контактом должны быть переписаны, вырезаны из сценария или созданы с использованием компьютерной графики".

Режиссеры и актеры смогут проводить прослушивания, но через специальное стекло. В это время на кинопробах должны присутствовать "сотрудники, которые будут следить, чтобы все выполняли требования безопасности, связанные с COVID-19".