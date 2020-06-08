Парфенчиков назвал Путину причину снижения сельхозпроизводства в Карелии

Президент на встрече в формате видеоконференции с главой Карелии обратил внимание на снижение сельскохозяйственного производства в регионе.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда произошло фактически банкротство ряда наших молочных предприятий. Мы, конечно, сейчас прорабатываем вопросы. Мы столкнулись с тем, что сейчас нам пришлось начать очень важную работу, в том числе по созданию кластера сельхозземель", - ответил глава Карелии.

По его словам, часть земель оказалась у недобросовестных собственников, сейчас власти изымают ее и на этой территории формируют кластер. "Мы, к сожалению, пока новых инвесторов не нашли, поэтому идем по пути бюджетного финансирования, в частности, мы планируем полное восстановление обанкротившегося Пряжинского предприятия, в свое время одно из крупнейших молочных предприятий в Карелии. Мы планируем сейчас выделить деньги на строительство современной фермы", - сказал Парфенчиков.

Как отметил глава Карелии, опыт государственных предприятий региона показывает, что в рамках госуправления сельское хозяйство хорошо работает. "Надеемся, что эта негативная тенденция сокращения производства сельхозпродукции - это, в первую очередь, молоко. Мы, конечно, в ближайшие два-три года эту тенденцию преодолеем", - добавил он.