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2020-06-08T21:18
https://ria.ru/20200608/1572654410.html
Парфенчиков назвал Путину причину снижения сельхозпроизводства в Карелии
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РИА Новости

Парфенчиков назвал Путину причину снижения сельхозпроизводства в Карелии

21:18 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал президенту России Владимиру Путину, что в регионе снизилось сельскохозяйственное производство из-за банкротства нескольких молочных предприятий.
Президент на встрече в формате видеоконференции с главой Карелии обратил внимание на снижение сельскохозяйственного производства в регионе.
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"Мы столкнулись с ситуацией, когда произошло фактически банкротство ряда наших молочных предприятий. Мы, конечно, сейчас прорабатываем вопросы. Мы столкнулись с тем, что сейчас нам пришлось начать очень важную работу, в том числе по созданию кластера сельхозземель", - ответил глава Карелии.
По его словам, часть земель оказалась у недобросовестных собственников, сейчас власти изымают ее и на этой территории формируют кластер. "Мы, к сожалению, пока новых инвесторов не нашли, поэтому идем по пути бюджетного финансирования, в частности, мы планируем полное восстановление обанкротившегося Пряжинского предприятия, в свое время одно из крупнейших молочных предприятий в Карелии. Мы планируем сейчас выделить деньги на строительство современной фермы", - сказал Парфенчиков.
Как отметил глава Карелии, опыт государственных предприятий региона показывает, что в рамках госуправления сельское хозяйство хорошо работает. "Надеемся, что эта негативная тенденция сокращения производства сельхозпродукции - это, в первую очередь, молоко. Мы, конечно, в ближайшие два-три года эту тенденцию преодолеем", - добавил он.
Президент ответил, что допускает присутствие в регионе недобросовестных собственников. "Но они и раньше работали. Спад производства почему пошел? Вы повнимательнее посмотрите, хотя я вижу, что за январь-март 2020 года объем сельхозпроизводств чуть-чуть подрос. Такая тенденция есть, ее надо не только сохранить, но и поддержать", - заявил Путин.
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Артур ПарфенчиковВладимир ПутинРеспублика КарелияЭкономика
Популярные комментарии
Перевожу на русский. Три предприятия разворовали и обанкротили. Теперь на нефтяные деньги из бюджета одно из них восстановят. А потом снова обанкротят.
9 июня, 01:44
Эдик Камушкин
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