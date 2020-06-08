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2020-06-08T20:56
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США подтвердили переговоры с Россией по ядерным вооружениям
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РИА Новости

США подтвердили переговоры с Россией по ядерным вооружениям

20:48 08.06.2020 (обновлено: 20:56 08.06.2020)
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© Минобороны РФДемонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
ВАШИНГТОН, 8 июн - РИА Новости. США подтверждают переговоры с РФ по стратегической стабильности, приглашают также КНР, сообщил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Сегодня договорился с замминистра иностранных дел России (Сергеем) Рябковым относительно времени и места переговоров по ядерному оружию в июне", - написал Биллингсли в Twitter, не назвав точной даты и места. Агентство Блумберг сообщало ранее, что переговоры состоятся 22 июня в Вене.
"Китай также приглашен. Явится ли Китай и будет ли вести переговоры добросовестно?" - задался вопросом Биллингсли.
Ранее США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР. Китай заявил, что в подобных переговорах не заинтересован.
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